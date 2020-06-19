СТМ поставил для "Северстали" маневровые локомотивы ТЭМ9

ТАСС, 19 июня. Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) выполнил свои обязательства по контракту с компанией "Северсталь", отправив семь маневровых тепловозов ТЭМ9. Как сообщили в пятницу в центре общественных связей холдинга, машины будут работать на железнодорожных путях Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская Сталь").

С 2017 года промышленный заказчик закупил 17 таких тепловозов. Новые машины задействованы в выполнении маневровых работ на железнодорожных станциях предприятия с возможностью выезда на пути РЖД.

"Тепловоз ТЭМ9 является одним из самых востребованных на отечественном рынке маневрово-вывозной техники. Эксплуатационные возможности машины по достоинству оценили железнодорожники крупных промышленных предприятий, так как их использование позволяет с наибольшей эффективностью организовать перевозочные процессы. Среди заказчиков — Магнитогорский металлургический комбинат, Группа НЛМК, "Газпромтранс", Федеральная грузовая компания и др. Тепловоз имеет сертификат, разрешающий его работу на путях общего пользования и сортировочных станциях, что открывает большие перспективы для применения машины в инфраструктуре ОАО "Российские железные дороги", - сказано в сообщении холдинга.

Четырехосный маневрово-вывозной тепловоз серии ТЭМ9 оснащен электрической передачей. Она позволяет снизить стоимость жизненного цикла оборудования относительно тепловозов с гидравлической передачей за счет надежности и ремонтопригодности. На локомотиве используется индивидуальный привод колесных пар. При производстве машины использован современный принцип модульной сборки, что существенно улучшает условия эксплуатации и технического обслуживания. В ТЭМ9 установлена современная микропроцессорная система управления и диагностики, а также комплексное устройство безопасности АЛСН.

"С компанией "Северсталь" нас связывает многолетнее эффективное сотрудничество, в рамках которого ведется системная работа по обновлению парка локомотивов на предприятиях холдинга. В планах выстраивание совместной работы по сервисному обслуживанию подвижного состава с применением предиктивной аналитики и реализация инновационных инфраструктурных решений по диагностике и ремонту путей", — приводят в холдинге слова генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ) входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины". Завод выпускает маневровые тепловозы с гидропередачей (серии ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТГ16М) и с электропередачей (серия ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭ8), энергоустановки ЭУ-500. Железнодорожная техника предназначена для выполнения маневровой и вывозной работы на станциях магистральных железных дорог и на промышленных предприятиях.