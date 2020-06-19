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Воронежское отделение СоюзМаш заняло 1 место во всероссийском рейтинге эффективности

В формировании итогового рейтинга приняло участие 71 региональное отделение

Москва, 19 июня. Всероссийский рейтинг эффективности деятельности региональных отделений возглавило Воронежское отделение Союза Машиностроителей России, куратором которого является председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. В формировании итогового рейтинга приняло участие 71 региональное отделение Союза по всей стране.

Высокие результаты достигнуты благодаря активной работе предприятий и организаций, которые входят в состав ОООР "СоюзМаш России" от Воронежской области: АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", ОАО "Электросигнал", ОАО "Тяжмехпресс" и др.

Региональное отделение продолжит плотно работать с предприятиями области в реализации не только производственных, но и социальных программ. Так, воронежским отделением ежемесячно проводятся мероприятия по оздоровлению работников, согласно разработанной программе ВРО ООО "Союза машиностроителей России". В целях развития кадрового потенциала страны, реализуются обучающие программы для школьников и студентов высших учебных заведений Воронежа.

Во время пандемии коронавируса представители молодежного совета ПАО "ВАСО", являющиеся членами Воронежского РО СоюзМаш России приняли участие во всероссийской акции #МыВместе65+. Добровольцы доставляли продуктовые наборы и лекарства пожилым людям.

"Главной задачей нашего регионального отделения является формирование в Воронежской области благоприятной социальной, экономической, технологической и политической среды, способствующей развитию отечественного машиностроительного комплекса, повышению качества жизни работников отрасли и их семей. Мы стремимся поддерживать не только высокую производительность труда членов нашего отделения, но и высокий уровень их жизни, досуга и здоровья. Победы окрыляют, а первое место в таком значимом рейтинге – это не только серьезный успех для нас, но и большая ответственность, такой позиции нужно соответствовать. Мы продолжим и дальше развивать наши лучшие практики и программы, и надеемся, что они окажутся полезны нашим коллегам из других региональных отделений Союза Машиностроителей России", - отметила куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаша, председатель правления Новикомбанка, Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

Союз машиностроителей России основан в середине 2007 года. Целью деятельности организации является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. В настоящее время СоюзМаш объединяет 71 региональное отделение и представляет интересы более трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.

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