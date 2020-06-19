Деловой клуб премии "Приоритет" провел дискуссию по передовым технологиям здравоохранения

​​​​Москва, 19 июня. Деловой клуб Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" совместно с технологическим партнером - платформой Vinteo 19 июня провели онлайн-дискуссию из цикла "Технологии здесь и сейчас". Темой дня стали острые вопросы передовых технологий здравоохранения в настоящее время.

Участники дискуссии - авторитетные эксперты в области здравоохранения. Они создали по-настоящему живое обсуждение на заданную тему, разобрали проблемы в существующем законодательстве и возможные точки роста для российских медицинских производителей.

Видеозапись доступна по ссылке.

Открывая онлайн-сессию "Передовые технологии для практического здравоохранения. Как медицине ускорить разработки и внедрение?", председатель оргкомитета премии "Приоритет" Виталий Расницын рассказал о новой номинации Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет-2020". Номинация "Преодоление" будет присуждаться за эффективное применение новых технологий в борьбе с пандемией. Компании, которые в период с начала января до 31 августа разработали средства, медтехнику, фармпрепараты против вируса, и тем самым внесли значительный вклад в борьбу с эпидемией, могут принять участие в конкурсе бесплатно. Заявки на номинацию "Преодоление" принимаются в течение всего летнего периода.

Андрей Виленский, исполнительный директор Медико-технического кластера Московской области, генеральный директор ООО "НТЦ "Медитэкс", рассказал о том, какими мерами поддержки могут пользоваться компании, занимающиеся выпуском оборудования и продукции для выявления и лечения эпидемиологических заболеваний и в каком состоянии сейчас находится рынок медизделий.

"В России есть качественные и хорошие производители тест-систем и, по итогам весенней кампании по вирусной диагностике в целом, лабораторным исследованиям в РФ можно доверять", - сказал Виленский.

Он также отметил трудности, которые испытывают компании из-за жестких требований Роспотребнадзора.

Тему продолжил Владимир Колин, генеральный директор "ДНК-Технологий" и председатель правления Ассоциации российских производителей средств клинической лабораторной диагностики. Среди основных проблем, с которыми сталкивается отечественный производитель, он назвал ограниченные производственные мощности компаний, нехватку сырья из-за сложившейся ситуации в мире и текущую схему регистрации продукции. По его словам, с этим столкнулись абсолютно все производители.

"Для отрасли телемедицины пандемия послужила как драйвером роста, так и обнажила ряд проблем, и в первую очередь - отсутствие единых технологических стандартов", - добавил Борис Попов, эксперт по видеокоммуникациям и лектор международной школы "Современные аспекты телемедицины.

По словам Инны Мороз, директора по развитию Care Mentor AI, "внедрение систем искусственного интеллекта в медицине - это один из важнейших трендов мирового здравоохранения". Она поделилась информацией о нейросетевой системе Care Mentor AI, которая повышает пропускную способность и качество обслуживания отделений лучевой диагностики. Система с высокой точностью определяет главные рентгенологические признаки поражения легких, вызванные COVID-19.

Модератор встречи, Евгений Ткаченко, советник генерального директора Фонда Московского Международного медицинского кластера заметил, что дискуссия получилось очень насыщенной и информативной. Подобные встречи, обмен опытом и знаниями имеют важное значение в достижениях здравоохранения, особенно в период борьбы с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Участники подтвердили, что цикл мероприятий в рамках Делового клуба премии "Приоритет" надо продолжить в самых разных форматах, которые сегодня крайне востребованы.

Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте .

Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Официальный партнер - ПАО "ММК".

Технологический партнер - ООО "Винтео".

Информационно-аналитический партнер – Медиалогия.

Оператор Национальной премии "Приоритет-2020" – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Организационная поддержка - Коммуникационная группа "Деловая лига".

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