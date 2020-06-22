ПАО "МЗИК" присоединилось к международной акции "Свеча памяти"

ТАСС, 22 июня. Одно из ведущих предприятий ОПК Урала - Машиностроительный завод имени М.И. Калинина - в понедельник присоединился к международной акции "Свеча памяти". В 6 часов утра на заводском мемориале, посвященном калининцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зажгли Вечный огонь и 532 свечи, из которых было сложено слово "Помним". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК).

"На полях сражений Великой Отечественной полегло 532 заводчанина. На передовую они уходили с первых дней войны. Летом 1941-го вчерашние рабочие, а ныне отважные бойцы встали на оборону столицы. Рвались на фронт калининцы и после эвакуации ЗиКа на Урал, а их места в цехах занимали выпускники фабрично-заводских училищ, школьники, комиссованные по ранениям фронтовики", - сказано в сообщении отдела.

В 2020 году на предприятии завершилась большая кропотливая работа с архивными документами, в результате которой удалось восстановить имена всех героев-фронтовиков. Они внесены в электронную Книгу Памяти, занявшую особое место на площадке музея предприятия и официальном сайте ПАО "МЗИК". Но главное, священное место памяти о погибших бойцах - в сердцах заводчан, рассказали на предприятии. Ее свято хранят и ветераны-калининцы, и молодое поколение ЗиКа.

"Сегодня я проснулась в 4 утра и добиралась до завода на велосипеде, потому что общественный транспорт в это время еще не ходит, но все это мелочи. Трудно передать словами чувства, которые мы испытали, участвуя в "Свече памяти" - гордость за страну и родной завод, за наших предков-героев, благодарность которым не знает границ", - приводят в отделе слова молодежного лидера цеха телерадиокоммуникационных систем и связи Анастасии Подобед.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.