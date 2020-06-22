"Уралэлектромедь" сэкономила 12,9 млн рублей за счет рацпредложений

ТАСС, 22 июня. В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Верхняя Пышма, Свердловская область) за 2019 год было внедрено 170 рацпредложений с экономическим эффектом 12,9 млн рублей. Этот количественный показатель стал больше на 15% в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Наибольший экономический эффект был достигнут у рационализаторов инженеров-конструкторов отдела главного механика (ОГМ). Новаторы внедрили значимые технические решения, способствующие повышению производительности труда и снижению издержек на технологических линиях", - сказано в сообщении компании.

Среди свежих идей конструкторского бюро ОГМ — новая схема ремонтных работ шахтной печи производства медной катанки. Раз в 10-12 лет на шахтной печи необходимо менять водоохлаждаемый колошник (верхнюю часть печи вместе с отверстием, в которое загружают сырье). Ранее для этого разбирали не только верхнюю часть печи, но и часть крыши над ней – кровлю и опорные конструкции. Инженеры-конструкторы предложили демонтаж верхней части шахтной печи и разборку крыши здания цеха за счет новой конструкции колошника. Благодаря этому рацпредложению предприятию удалось сэкономить более 5 млн рублей. Если затраты на изготовление колошника, демонтажные и монтажные работы по старой схеме составляли 8,3 млн рублей, то по новой — 3,1 млн рублей.

В цехе электролиза меди с помощью рацпредложений сумели повысить производительность и надежность работы электронасосных агрегатов Friatec (Германия), применяемых для перекачки раствора серной кислоты. Насос CPDR 80-50-200 в оригинале оснащен литым рабочим колесом из химостойкого неметаллического материала - поливинилденфторида. Ежегодно требовалась закупка четырех колес взамен изношенных. Инженеры ОГМ разработали конструкцию сварного рабочего колеса из титана марки ВТ1-0, которое оказалось прочнее и дешевле импортного. Срок службы колес увеличился в два раза, что, в свою очередь, позволило сократить денежные затраты. Если раньше на покупку требовалось порядка 996 тыс. рублей, то в цехе централизованного ремонта АО "Уралэлектромедь" необходимое количество колес могут изготовить за 90 тыс.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.