Холдинг СТМ участвует в программе обновления локомотивного парка НЛМК

ТАСС, 22 июня. Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) в июне поставил Новолипецкому металлургическому комбинату (входит в Группу НЛМК) три тепловоза ТЭМ9 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в СТМ). Как сообщили в понедельник в центре общественных связей холдинга, первые локомотивы этой серии заказчик начал приобретать в 2018 году, сегодня парк насчитывает 17 таких машин.

Приобретение тягового состава для главной производственной площадки Группы НЛМК связано с программой обновления локомотивного парка компании. План реализации программы рассчитан до 2022 года. В настоящее время на комбинате эксплуатируют 120 тепловозов.

Локомотивы ТЭМ9 предназначены для выполнения маневрово-вывозных работ. Тепловозы этой серии способны "заходить" в радиус поворота до 50 метров, что делает их универсальными для использования на всей территории предприятия. Средний расход топлива у ТЭМ9 на треть ниже аналогов. Машины имеют увеличенный срок службы (до 40 лет) и более длительный межремонтный интервал по техобслуживанию. Конструкция "девяток" предотвращает попадание смазочных материалов на железнодорожные пути и грунт, что делает их эксплуатацию более экологичной. Тепловозы соответствуют экологическому стандарту по эмиссии отработавших газов (ГОСТ Р 50953).

"В 2020 году для НЛМК будет изготовлено еще девять локомотивов серии ТЭМ9, Следующим шагом долгосрочного сотрудничества станет реализация программы обслуживания железнодорожной инфраструктуры, которая будет основана на цифровых инженерных решениях", - приводят в центре общественных связей слова генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина.

О предприятиях

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ) входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины". Завод выпускает маневровые тепловозы с гидропередачей (серии ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТГ16М) и с электропередачей (серия ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭ8), энергоустановки ЭУ-500. Железнодорожная техника предназначена для выполнения маневровой и вывозной работы на станциях магистральных железных дорог и на промышленных предприятиях.

Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка Группы НЛМК. Комбинат является ядром единой международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США. Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.