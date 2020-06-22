В рамках "Иннопром онлайн" обсудят новые технологии для промышленного роста

Москва, 22 июня. Традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн-платформе Иннопром "Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии для промышленного роста" пройдет 23 июня. Официальным партнером сессии выступает ГК "Росатом".

Спикеры сессии:

- Владимир Дождев, директор департамента цифровых технологий министерства промышленности и торговли РФ

- Максим Григорьев, исполнительный партнер Gartner в России

- Вера Гурова, генеральный директор "Русатом - Цифровые решения"

- Сергей Акулов, главный инженер - заместитель начальника отделения РФЯЦ-ВНИИТФ

- Сергей Немченков, руководитель проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов, АО "Концерн Росэнергоатом"

- Роман Королев, начальник отдела Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ

- Павел Соловьев, директор по информационным технологиям АО "Росгеология"

- Игорь Дорофеев, президент "Ассоциации участников отрасли центров обработки данных"

Модератором дискуссии в рамках "Иннопром онлайн", как и прежде, выступит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Основными вопросами для обсуждения станут: развитие цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности, влияние новых вызовов на инфраструктурные и иные технологические решения, импортозамещение: какие цифровые продукты отвечают современным требованиям, а также обсуждение цифровых продуктов в области обработки и хранения данных для математического модерирования.

Вызовы, с которыми российская экономика столкнулась в 2020 году, формируют целый ряд новых требований к национальной ИТ-инфраструктуре как к фактору устойчивого развития в нестабильных условиях. Многие предприятия и организации столкнулись с комплексом проблем, вызванных необходимостью быстрого наращивания вычислительных (в том числе – высокопроизводительных) мощностей. Как следствие, критически важным параметром становится скорость предоставления доступа к современным инфраструктурным ИТ-решениям – там и тогда, где и когда это необходимо.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК "Формика" объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор "КамАЗ" Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 14:00, за исключением сессии 23 июня, которая перенесена на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии в рамках "Иннопром онлайн" может стать любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта.

Возрастная категория 18+.

Справка

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.