Запущен сайт международного промышленного марафона INNOPROM

Москва, 22 июня. Главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон "Иннопром онлайн" — в этом году пройдет 7 июля на современной универсальной онлайн-платформе. Спикерами марафона выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, генеральный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries Клаус Хельмрих и другие.

Международный промышленный марафон INNOPROM проходит при поддержке правительства Свердловской Области. Деловая программа включает в себя 30 мероприятий, комбинированные онлайн и офлайн-форматы, прямые эфиры с 10:00 до 18:00 по московскому времени из разных точек мира, дискуссии с участием спикеров из ведущих промышленных компаний, диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса. Главная стратегическая сессия будет посвящена теме "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия", также запланированы мероприятия тематических треков "Международное сотрудничество", "Промышленная автоматизация", "Инновации и технологии" и "Устойчивое развитие". Зрители международного промышленного марафона смогут увидеть включения из офлайн-студий ИННОПРОМ по всему миру в рамках сессий "Марафон столиц”, которые начнутся утром трансляциями из Азии и закончатся вечером выступлениями экспертов из Южной Америки.

Просмотр онлайн-трансляций возможен для всех желающих на сайте события. Зрители ИННОПРОМ из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также получить доступ к презентационным шоу-румам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями этих компаний и получить мгновенную консультацию их представителей.

"7 июля 2020 года — это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. 7 июля в комбинированном онлайн и офлайн-формате пройдет Международный промышленный марафон INNOPROM", — сказал директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК "Формика” объявил о запуске проекта "Иннопром онлайн" в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор "КамАЗ" Сергей Когогин и другие. Онлайн-сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта.

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Справка

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.