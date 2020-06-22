Определены победители второго онлайн-хакатона "Цифровой прорыв"

Москва, 22 июня. Второй онлайн-хакатон "Цифровой прорыв" завершился 21 июня. Одним из пяти кейсов для решения стал кейс от Кластера "РАЭК/Sharing economy”. Командам предстояло разработать чат-ботов для поиска объявлений в социальных сетях о безвозмездной передаче еды в рамках проекта "1 МЛН ТОНН".

Проблематика кейса РАЭК и ТИАР

В апреле 2020 года ТИАР-Центр и РАЭК запустили некоммерческий проект 1mlntons.ru, нацеленный на увеличение масштабов фудшеринга в России. Проект ставит амбициозную задачу – вывести распределение продуктов питания через фудшеринг-сервисы на уровень 1 млн тонн еды в год. Текущий показатель – 7 тыс тонн еды, или 0,4% от объема пищевых потерь.

Сегодня городские P2P сообщества оформлены как ВК-группы. Это крайне неудобный формат для тех, кто хочет забрать еду с помощью фудшеринга. В группах может быть 10-20 постов в день, 95% из этого будут вам вряд ли интересны, либо они находятся на другом краю города. Оставшиеся 5% можно не успеть забронировать. Организаторы кейса хотят создать сервис для таких сообществ, чтобы они присылали уведомления о популярных лотах. Пользователю будут приходить пуши о тех продуктах, которые ему нужны. Это быстро и удобно и для тех, кто отдает еду, и для самих потребителей. Самый удобный формат — чат-бот во "ВКонтакте" или Telegram.

Тизеры решений участников по кейсу "Sharing Economy"

Команда "Lux et Veritas" (1 место)

Виртуальный помощник в Telegram, информирующий пользователя о товарах foodsharing тематики в сети VK, а также предлагающий обмен любыми материальным единицами между участниками своей сети. Позволяет монетизировать себя за счет тематической рекламы и предоставления услуг юрлицам. Позволяет предоставлять единую сводную релевантную информацию о материальных единицах в волонтерские группы, оптимизируя тем самым работу волонтерских организаций. Использование самой технологии позволяет настроить релевантную выборку искомой информации из любых групп VK для поиска точек реализации товаров и услуг.

“Наша команда выбрала этот кейс, потому что он показался наиболее сложным и странным на первый взгляд... Пришлось изучить юридические аспекты ведения подобной деятельности на территории России, после чего увидели просто гигантские перспективы использования самой технологии и потенциал самой задачи в случае продления сотрудничества с кейсодержателем. На первый взгляд, кейс казался обычным телеграм-ботом, который, используя математический анализ, должен выбирать подходящие объявления по предложению еды в соцсетях. Но по факту кейс - это сама технология анализа данных на основе положения и предпочтений пользователя” - рассказал капитан команды Lux et veritas Максим Захаренко.

Команда "StepSharp" (2 место)

GiveFood_Bot - продукт для решения проблем P2P-фудшеринга на базе чат-бота. Его основными задачами являются: повышение релевантности и персонализации оповещений о раздаче еды, а также повышение удобства участников рынка перераспределения еды.

Команда "D_AND_A" (3 место)

Система рекомендаций, позволяющая связать продавца и покупателя. Реализована в виде чат-бота. Позволяет сократить время поиска необходимого товара в социальных сетях. Что невозможно сделать просто руками! Рекомендация всегда рядом!

"Дорогие команды, спасибо большое! Хочу сказать, что я впечатлен глубиной погружения в проблему со стороны всех участников. Каждая команда нашла не только техническое решение, но и смысловое. За это огромная благодарность всем, это действительно важно. Я уверен, что предложенные решения вовлекут в будущем максимум пользователем. Как только в фудшеринг вольется масса людей, свой вклад также внесут и представители крупного бизнеса.

Огромная благодарность всем участникам, организаторам и победителям. Уверяю, что все команды, а также их продукты и предложения будут высоко востребованы у многих шеринговых платформ и сервисов.

Спасибо, вы все сделали большой вклад в решение одной из глобальных проблем современности!" — сказал Антон Губницын, генеральный директор "ТИАР-центр", руководитель Кластера "РАЭК/Sharing economy".

За призовые места также боролись следующие решения:

Команда "BIG_knowledge"

Команда решила проблему неудобной коммуникации между дарителями и получателями еды в группах VK. Чат-бот способен не только собирать данные объявлений из всех заданных групп, но и публиковать эти объявления и бронировать сами продукты, не заходя группы "ВКонтакте". Он умеет фильтровать сообщения по геолокации и категориям продуктов, удостоверяться, что продукт не просрочен, а также умеет различать актуальные сообщения, где бронирование еще не закончено.

Команда "Ingins software"

Чат-бот SaveFoodBot для VK помогает подписавшимся людям в поиске продуктов, которые по какой-то причине стали невостребованными. Пользователи подписываются на рассылку постов, указывают свои координаты и предпочтения по типу продуктов. Далее бот парсит (считывает) все посты в группах "ВКонтакте". Затем рассылает релевантные предложения пользователям по их предпочтениям и местоположению. Пользователю не требуется сидеть и мониторить несколько групп в VK для того, чтобы найти необходимый ему продукт, также релевантные предложения рассылаются по местоположению пользователя, что даст возможность добраться пешком или с минимальными временными затратами на дорогу.

Команда "Fara VR"

FoodSharingFaraBot - чат-бот для поиска бесплатных продуктов в Москве и Санкт-Петербурге, который позволяет в удобном формате предоставлять пользователям информацию о продуктах питания, а также дает возможность выбирать удобное местоположение продуктов и искать их в указанном районе. Пользователи проходят регистрацию, затем указывают город и район, где искать продукты, а также радиус поиска продуктов. В дальнейшем пользователи будут получать сообщения в автоматическом режиме при появлении новых предложений на сайтах сообществ.

Команда "TalkMart42"

Около 40% предложений о бесплатной раздаче еды остаются невостребованными. Продукты попадают на свалку из-за того, что энтузиасты фудшеринга поздно узнают о подходящих для них предложениях. Бот для VK и Telegram собирает сообщения дарителей в группах VK и оперативно пересылают желающим забрать еду. Боты умеют собирать объявления в онлайн-режиме, а также выделять адрес дарителя. Это позволяет отправлять сообщение только тем людям, которым удобно забрать продукты. Также бот учитывает тип продуктов, чтобы отфильтровать объявления по диетическим предпочтениям. Благодаря боту больше пользователей получат бесплатную еду и меньше продуктов окажется на свалке.

Команда "SDD"

EduDam (еду дам) - удобное приложение для поиска еды из групп "ВКонтакте". Больше никакого скучного долгого мотания ленты в множестве групп. Такой процесс отпугнет даже самого бравого бойца за спасение продуктов. Благодаря приложению каждый способен помочь сохранению еды. Нет нужды следить за группами, приложение использует бота, который сам напомнит, когда появится еда, которая рядом или которая вам нравится. Уникальность приложения: гораздо больше людей будут рады помочь сохранению еды. Приложение продвигает фудшеринг в массы и помогает сохранить еду.

Команда "Живые ноды"

Сервис-агрегатор “Еда даром!” рассылает актуальные предложения бесплатной еды, выставляет ваши объявления и формирует рейтинг. В этом вам помогут интуитивный telegram-бот и минималистичное веб-приложение.

Команда "ONE_CODE_MEN"

GetFood - мультизадачный бот, позволяющий автоматизировать для пользователей анализ информации в сообществах по фудшерингу в социальной сети "ВКонтакте". Уникальными особенностями бота являются геолокация пользователя по указанному адресу или по прикрепленным данным геопозиции, а также мощный классификатор продуктов по категориям и видам. У пользователя есть возможность добавлять неопределенное количество своих адресов и редактировать их в реальном времени. GetFood может, определив адрес донора продуктов, сравнить его с адресами пользователя и радиусом, в котором пользователю удобно забирать товары.

Подробнее о кейсах и их решениях на официальной странице трека.

На IT-марафон конкурса зарегистрировалось более 23 000 участников, из них для участия в онлайн-хакатоне #2 — 3500 поданных заявок на участие, финально к участию отобрано 210 команд. В конкурсе участвуют специалисты с разным профессиональным опытом: это не только разработчики, которые владеют всеми возможными языками программирования, а также специалисты в области графики, UX и UI, project/product Management, теории машинного обучения, проектировании и дизайне мобильных интерфейсов, мобильной разработке Android, проектировании и дизайне веб-интерфейсов.

Второй онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" – стартовал в пятницу, 19 июня. Команды разработчиков придумывали решения для пяти кейсов, где каждая из команд-конкурсантов получила возможность выиграть денежный приз с общим призовым фондом 1 500 000 рублей. Разработанные решения участники представили в прямом эфире.

РАЭК в этом году является оператором Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

Возрастная категория:16+.