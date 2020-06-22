Компания TAPP Group реализовала 70 кейсов для крупных предприятий

Москва, 22 июня. Компания TAPP Group является эксклюзивным поставщиком оборудования компании AURY в России. TAPP Group заинтересована в улучшении предприятий и решении сложных инженерных задач. Благодаря многолетнему опыту работы на обогатительных фабриках и широким знаниям в области технических и инженерных этапов она находит неочевидное решение для производства. TAPP Group не просто поставляет оборудование, а решает ваши производственные задачи и достигает установленных технологических показателей.

Компания уже помогла таким гигантам как СУЭК, Северсталь, Евраз, ERG. На данный момент реализовано 70 кейсов.

На АО "Воркутауголь", входящем в ПАО "Северсталь", сушильное отделение не справлялась с высокой нагрузкой, из-за повышенной влажности концентрата класса 0-1 мм и фабрика была вынуждена снижать объем подаваемого продукта в сушку, следовательно, сокращать общую переработк. Эту проблему удалось решить с помощью дегидрационного комплекса TAPP Group. В настоящее время на предприятии заменили все грохота на AURY и нарастили месячную переработку с 600 тыс. тонн до 820 тыс. тонн.

Похожая задачу дегидрационное оборудование решило на ЦОФ "Кузнецкой" входящей в АО ЕВРАЗ. Экономия от затрат на электроэнергию окупила оборудование за 5 месяцев.

С обогатительной фабрикой "Тугнуйская", самой масштабной фабрикой, входящей в состав СУЭКа, и самой крупной по годовой производительности в России с объемом переработки 12 млн тонн в год, TAPP Group начала работать в 2014 году. На тот момент фабрика простаивала на ППР по 130 часов в месяц, при часовом выпуске готовой продукции 600 т/ч. Простои удалось сократить с помощью замены оборудования и использования расходных материалов TAPP Group. Ходимость корзин TAPP Group в 3 раза выше, а ходимость сит на некоторых позициях выше в 5 раз. В результате удалось сократить количество часов на ППР со 130 часов до 40 часов в месяц. Высвободившееся время работы фабрики принесло 120 000 тонн переработки угля в месяц. Это позволило сократить себестоимость со 130 до 95 рублей на тонну угля!

Дорогие и качественные запчасти неминуемо ведут к снижению себестоимости и технологических и внеплановых простоев предприятия.