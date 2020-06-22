Студенты из Ростова-на-Дону приедут на предпринимательскую практику в "ТехноСпарк"

ТАСС, 22 июня. Крупнейший образовательный центр юга России – Донской государственный технический университет (ДГТУ) — присоединился в июне 2020 года к партнерской программе "ТехноСпарка" по обучению технологическому предпринимательству. Студенты вуза будут работать в стартапах "ТехноСпарка" в следующем учебном году.

В рамках образовательной программы студентам ДГТУ стали доступны онлайн-модули Школы предпринимательства "ТехноСпарка", по итогам прохождения которых робот-аналитик выберет кандидатов для участия в годовой предпринимательской практике #стартапдиплом в лучшем технопарке страны. Прошедшие отбор и собеседование студенты на учебный год переедут в Москву, чтобы занять место строителя технологического стартапа в хай-тек индустриях: геномика, робототехника, искусственные алмазы, композиты, оптические покрытия, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника и других. В период оплачиваемой стажировки стажеры будут работать самостоятельно, под кураторством более опытного предпринимателя.

"Несколько лет назад мы запустили программу трансформации инженерного образования, сделав ставку на проблемно-ориентированное обучение, развитие предпринимательского мышления у студентов и значительное увеличение доли практической подготовки в учебных планах. Программа #стартапдиплом отлично поддерживает магистральные линии образовательной политики опорного вуза Ростовской области и при этом дает будущим выпускникам уникальную возможность проявить свои предпринимательские компетенции не в учебных кейсах, а на реальных стартапах, которым необходимо найти свою рыночную нишу на глобальном рынке", - рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Помимо ДГТУ, в 2020-21 учебном году "ТехноСпарк" по программе #стартапдиплом сотрудничает с вузами из Томска, Кемерово, Нальчика, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Еще несколько университетов готовятся присоединиться в течение лета.

Группа компаний "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства — от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности Группы "ТехноСпарк" в hard-ware индустрии: логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные покрытия, геномика, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков; вошла в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний "ТехУспех 2019"; является частью глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).

Донской государственный технический университет – крупнейший в Ростовской области динамично развивающийся научно-образовательный комплекс. Университет был основан в 1930 году для подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли. За 90-летнию историю вуз трансформировался из сельскохозяйственного института в один из крупнейших в регионе многопрофильных университетов. Содержание реализуемых здесь учебных курсов соответствует актуальным потребностям общества и экономики региона. На сегодняшний день в ДГТУ более 45 тысяч обучающихся.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда как коллегиального органа управления является председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс; генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

Подробнее о Фонде – fiop.site.