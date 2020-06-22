ТАСС, 22 июня. Энергетики "Россети Урал" присоединились к Всероссийской минуте молчания. Как рассказали в понедельник в компании, уральские энергетики встали в Почетный караул у мемориалов, установленных в честь подвига энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" почтили память военного поколения у памятной доски, которая была установлена на подстанции "Пермь" в 2015 году в преддверии 70-летия Великой Победы. Этот энергообъект, как и многие другие, которые и сегодня находятся в строю действующих, обеспечивал в годы Великой Отечественной войны электроснабжение важнейших оборонных предприятий.

Производственный персонал филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" почтил память всех павших в грозное лихолетье минутой молчания, сотрудники возложили цветы к памятной доске у подстанции 110/35/6 кВ "Районная". Построенная в 1933 году в Нижнем Тагиле, в годы Великой Отечественной войны она сыграла значительную роль в обеспечении транзита электроэнергии десяткам уральских предприятий, занимавшихся выпуском продукции оборонного назначения. Именно на ней осуществлялась синхронизация режима работы электроподстанций юга и севера уральской энергосистемы.

В Челябинской области энергетики вышли на мемориальную акцию к памятному знаку на подстанции 110/10/6 кВ "Южная". Этот центр питания был построен в 1943 году и является напоминанием о самоотверженном труде энергетиков, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. В военные годы энергообъект снабжал электроэнергией предприятия легендарного Танкограда, сейчас подстанция обеспечивает жилые массивы, предприятия, социальные учреждения Советского и Центрального районов Челябинска.

О Всероссийской минуте молчания

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) Всероссийской минуты молчания подписал в апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин. Сегодня Всероссийская минута молчания прошла одновременно во всех регионах страны в 12 часов 15 минут по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года в эфире прозвучало обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В рамках акции "Минута молчания" сегодня были прерваны теле- и радиовещание, в общественных местах – от вокзалов до предприятий – на минуту приостановлена работа.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

"Россети Урал" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 16 тыс. человек.