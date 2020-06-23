Компания "Россети Урал" реконструирует подстанцию 110 кВ "Горный Щит"

ТАСС, 23 июня. Энергетики компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" (бренд АО "ЕЭСК") проводят работы по реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ "Горный Щит", выполнение которых исключит дефицит мощности в нормальных и ремонтных режимах. Также появится резерв мощности для подключения новых потребителей, сообщили во вторник в компании.

Проект входит в утвержденную губернатором Свердловской области "Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021–2025 годов" и реализуется в рамках инвестиционной программы компании на 2020-2024 годы.

ПС 110 кВ "Горный Щит" – подстанция открытого типа, расположена в Чкаловском районе Екатеринбурга, обеспечивает энергоснабжением порядка 6 тысяч жителей поселков Горный Щит и Полеводство, а также садоводческие товарищества и около 20 социально значимых объектов: теплопункты, насосные станции, школы и детские сады.

Для надежного электроснабжения потребителей и безопасного проведения работ в период реконструкции энергетики будут использовать модульную мобильную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10 (6) кВ и мощностью 25 МВА. Таким образом, перевод нагрузки на ММПС позволит проводить модернизацию стационарного центра питания без ограничений в передаче энергоресурса.

Проект обновления ПС 110 кВ "Горный Щит" предусматривает замену части оборудования на современное отечественное, которое отвечает всем требованиям безопасности и стандартам качества электроснабжения потребителей. Для увеличения трансформаторной мощности энергетики установят два силовых трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый. Для повышения надежности работы подстанции будут смонтированы новые разъединители 110 кВ с моторными приводами, комплектно-распределительные устройства с необслуживаемыми вакуумными выключателями, модернизирована система собственных нужд подстанции. Кроме этого, энергетики установят устройства релейной защиты и автоматики на микропроцессорной элементной базе, а также комплекс автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИССКУЭ), который обеспечит надежный учет электроэнергии, обнаружение и сокращение технических и коммерческих потерь электроэнергии, таким образом, повысит энергосбережение при транспорте электроэнергии.

Для размещения закрытых распределительных устройств уровня напряжения 10 кВ энергетики построят утепленное блочно-каркасное здание.

Реконструкция ПС 110 кВ "Горный Щит" идет согласно графику выполнения работ. На сегодня уже спланирована площадка для размещения вспомогательного оборудования и ММПС с устройством контура заземления, перемещена модульная подстанция на проектное место.

Полное завершение работ запланировано в 2021 году. Стоимость реализации проекта оценивается в 550 млн рублей.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.