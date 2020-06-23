Российские онкологи 23 июня обсудят влияние пандемии на оказание помощи онкопациентам

Москва, 23 июня. Российские онкологи и эксперты во вторник, 23 июня, обсудят на круглом столе в онлайн-формате влияние пандемии на систему оказания онкологической помощи пациентам. Об этом сообщает во вторник пресс-служба фонда "Контент".

"23 июня в 16:00 по московскому времени в онлайн-формате состоится круглый стол "Как пандемия изменит систему оказания онкологической помощи в России?". В рамках круглого стола участники обсудят, достаточно ли качественно и полномасштабно организованы в России диагностические мероприятия для онкогематологических пациентов, какова роль регистров пациентов в стратегии борьбы с онкологематологическими заболеваниями, как прийти к эффективному механизму оплаты таблетированных форм лекарственных препаратов за счет средств ОМС и как расширить практику применения наиболее эффективных протоколов лечения во всех субъектах", - говорится в сообщении.

В нем примут участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, генеральный директор Гематологического научного центра Минздрава РФ Валерий Савченко, депутат Госдумы Валерий Елыкомов, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ Александр Румянцев и другие.

Организатором мероприятия выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при поддержке фонда "Росконгресс". Информационный партнер круглого стала - агентство ТАСС.

Трансляция будет вестись на сайте ТАСС, официальных страницах ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты" в соцсетях, на YouTube-каналах фонда и "Контент" и фонда "Росконгресс".​

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