Генконсульство КНР: в Пекине принимаются обширные противоэпидемические меры

ТАСС, 23 июня. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге официально предоставило свежую официальную статистику в связи с новой эпидемической вспышкой COVID-19 в Пекине.

Так, сообщают в дипмиссии, по состоянию на 22 июня в Пекине было зарегистрировано 13 новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19. В период с 11 по 22 июня, когда в столице Китая была зарегистрирована новая эпидемическая вспышка, в Пекине в общей сложности было выявлено 249 подтвержденных случаев локального заражения, все пациенты проходят лечение в больницах.

"Для предотвращения распространения эпидемии в Пекине принимаются различные противоэпидемические меры, такие как расширение возможности по ежедневному тестированию на COVID-19 со 100 тыс. проб до более чем 230 тыс., усиление дезинфекции окружающей среды, ужесточение контроля за потоками людей. В настоящее время эпидемическая ситуация в Пекине находится под контролем", - сказано в сообщении.

В генконсульстве отметили, что одновременно со сдерживанием распространения инфекции Китай стремится сбалансировать эпидемиологический контроль с социально-экономическим развитием. Сфера услуг в Китае, наиболее пострадавшая от эпидемии COVID-19, постепенно возвращается к привычному ритму. По статистике, индекс производства сектора услуг вырос в мае на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые в этом году показав рост в годовом исчислении. Показатели по отдельным видам услуг, таким как передача данных, программное обеспечение и информационные технологии, выросли в последнем месяце на 12,9%, тогда как для финансовых услуг и сектора недвижимости они повысились на 5,2% и 7,1% соответственно.

"В целях стимулирования дальнейшего социально-экономического развития Китай намерен проводить более активную и эффективную фискальную политику, в связи с чем в этом году бюджетный дефицит был установлен на уровне более 3,6% ВВП, а также было принято решение выпустить государственные облигации на общую сумму 1 трлн юаней в рамках борьбы с COVID-19. Кроме того, Китай будет и впредь инструктировать финансовые учреждения на поддержку предприятий, чтобы помочь стабилизировать экономику и наращивать усилия по снижению налогов и сборов для облегчения бремени для субъектов рынка", - сказано в сообщении.

В дипмиссии напомнили, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также призвал усилить поддержку реального сектора экономики за счет денежно-кредитной и финансовой политики, и помочь предприятиям, особенно средним, малым и микропредприятиям, преодолеть трудности.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.