Уральские газовики приняли участие в комплексе ППР ПАО "Газпром" "Сургутский-1"

ТАСС, 23 июня. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) приняло участие в комплексе планово-профилактических работ (ППР) ПАО "Газпром" "Сургутский-1". Как сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, комплекс проводился в рамках подготовки Единой системы газоснабжения к осенне-зимнему сезону 2020-2021 гг. и охватил в общей сложности более 300 км магистральных газопроводов "Комсомольское – Челябинск" и "Челябинск – Петровск", находящихся в зоне производственной ответственности предприятия.

По транспортному коридору, на котором проходили работы, природный газ с месторождений севера Тюменской области поставляется на Урал и дальше, через Башкирию, транспортируется в Центральную Россию. В ходе комплекса ППР отдельные участки магистралей были остановлены для проведения работ по ремонту и обслуживанию. Наиболее крупные ремонты прошли в Далматовском и Челябинском линейных производственных управлениях магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

Плановые работы прошли также на трех компрессорных станциях (КС) в Курганской и Челябинской областях: КС "Шатровская", КС "Далматовская" и КС "Долгодеревенская". "На всех станциях на 72 часа были остановлены компрессорные цеха, осуществляющие перекачку газа по МГ "Комсомольское – Челябинск" и "Челябинск – Петровск". Энергетики, прибористы, связисты, сотрудники газокомпрессорных служб провели обслуживание, диагностику и текущий ремонт кабельных линий, систем автоматического управления цехом, электрооборудования, блоков очистки и охлаждения газа. На КС "Далматовская" также произведена замена крана метрового диаметра на наружной обвязке цеха", - сказано в сообщении.

В комплексе ППР приняли участие работники трех ЛПУМГ, четырех управлений аварийно-ремонтных работ, специалисты инженерно-технического центра, транспортники и связисты.

О ППР

Комплексы ППР ежегодно проводятся Газпромом на крупных газотранспортных коридорах, которые, как правило, обслуживают несколько дочерних обществ. Так, в комплексе ППР "Сургутский-1" приняли участие два добычных и семь газотранспортных дочерних обществ ПАО "Газпром".

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.