На Международном форуме урбанистики в Уфе обсудят проблемы малых городов

Москва, 23 июня. Первый после пандемии международный офлайн-форум пройдет 30 июня в Уфе. Он станет точкой отсчета возобновления конгрессной деятельности в стране. Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" соберет на своей площадке десятки экспертов в вопросах государственного управления, экономики, градостроения, образования и туризма. Разносторонний взгляд на конкретные проблемы городов поможет сформировать новые возможности и решения в посткоронакризисном мире.

Одной из задач станет поиск ответов на вопрос как сделать малые города привлекательным местом для жизни.

В малых городах – с численностью населения менее 100 тысяч человек – живет сегодня почти 30 миллионов человек. Все населенные пункты очень разные, но многие проблемы общие: изношенные коммунальные сети, сложности с газификацией, плохие дороги, нехватка средств на городские нужды. Мнения о перспективах малых городов в современной России кардинально расходятся: одни считают, что многие из таких муниципальных образований исчезнут, другие убеждены, что они содержат в себе огромный потенциал и еще "выстрелят".

В огромном потенциале малых городов убеждена советник главы Башкортостана по вопросам развития общественного пространства и городской среды, участник секции форума "Как сделать малые города привлекательными для жизни" Ольга Сарапулова: "В наше время за человеческие ресурсы конкурируют не страны, а города. Именно города с интересной городской средой, качественным жильем и хорошей экологией, насыщенной культурной жизнью и удобной социальной инфраструктурой притягивают новых жителей".

Башкортостан взял курс на развитие малых городов. С 2019 года республика ведет системную работу по преобразованию городов за счет синхронизации мероприятий национальных проектов и повышения эффективности вложения бюджетных средств в городскую инфраструктуру.

"Так, в этом году в семи городах и одном историческом поселении реализуются масштабные проекты, разработанные Институтом развития городов Башкортостана, которые затронут полную реконструкцию как центральных общественных пространств, так и создание новых точек притяжения", – сказала Сарапулова.

Как развиваются другие малые города и каковы общие тенденции в мире будет обсуждаться 30 июня в рамках трека "Города для людей" Международного форума урбанистики. К участию в форуме приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие. На секции "Как сделать малые города привлекательными для жизни" выступят российские и международные эксперты, в том числе сити-менеджер г. Вилльямсбург (США) Эндрю Триветт, мэр Плеса Тимербулат Каримов, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФс Кристина Ишханова, модерирует дискуссию – телеведущий и публицист Александр Архангельский.

Всего в рамках форума будут работать более 10 рабочих секций, разделенных по трекам: "От национальных проектов к частным инициативам", "Глобальные бренды для развития региона", "Республика Башкортостан – потенциал развития" и "Города для людей".

Возрастная категория 12+.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Возможен формат очного участия, запланированы онлайн-трансляции.