Доступность лекарственной терапии обсудят на круглом столе в режиме онлайн

​​​​Москва, 23 июня. Онлайн-круглый стол "Уроки пандемии: как обеспечить доступность и непрерывность лекарственной терапии" состоится 25 июня в 15:00 по московскому времени. Организатором мероприятия выступает фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при поддержке фонда "Росконгресс". Информационные партнеры - портал "Вести.ру" и информационное агентство ТАСС.

Трансляция прямого эфира будет вестись на сайте "Вести.ру", на сайте информационного агентства ТАСС , а также на официальных страницах ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты " в социальных сетях и на YouTube-канале фонда "Контент".

В мероприятии примут участие первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Алексей Березников, президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, генеральный директор "АстраЗенека" Россия и Евразия Ирина Панарина, президент группы компаний "Новартис" в России Наталья Колерова и другие.

"Одна из ключевых задач в области здравоохранения - это стабильность функционирования системы лекарственного обеспечения. Особенно важно сегодня обеспечить необходимыми лекарственными средствами людей из групп риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Фармацевтическая отрасль выступила надежным партнером государства и в кратчайшие сроки смогла эффективно перестроиться на работу в условиях пандемии, благодаря чему россияне сегодня имеют доступ ко всем необходимым препаратам", - отметил Петров.

Участники дискуссии обсудят, какие изменения необходимо внести в нацпроект "Здравоохранение" для выстраивания эффективной системы лекарственного обеспечения после пандемии, как своевременно обеспечить граждан требуемыми лекарственными средствами, какие существуют возможности для ускорения выведения на рынок необходимых лекарственных средств, возможно ли в требуемые сроки обеспечить гарантиями стабильность трансфера импортных лекарственных препаратов и каким должен быть пакет государственной поддержки, чтобы не допустить дефицита лекарств на российском рынке в условиях пандемии?

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