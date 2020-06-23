МТС запустила первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость

Москва, 23 июня. Компания МТС открыла клиентам доступ к платформе МТС Estate. Сервис позволяет снизить налог на недвижимость юридических лиц и арендную плату публичных земельных участков за счет пересмотра кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость, на основе которой рассчитываются налоги, часто не учитывают такие параметры как инфраструктура, местоположение и состояние объекта, однако ее можно скорректировать через суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Новый сервис позволит автоматизировать процедуру и пройти все этапы в цифровом формате, рассказали разработчики. По их мнению, сервис буде наиболее интересен компаниям, владеющим крупной недвижимостью: офисами, заводами, сельскохозяйственными угодьями, складами и другими объектами.

На первом этапе платформа бесплатно оценит потенциал снижения налога, в среднем по России это порядка 30%. Далее на сайте необходимо подать заявление, подписать договор и оплатить услуги. Для работы сервису понадобится четыре документа: доверенность, свидетельство о праве собственности или договор аренды, технический план и балансовая справка. На их основе сервис составит отчет о рыночной оценке, сформирует пакет документов и направит его в суд или комиссию. Отчет о каждом этапе рассмотрения: подготовке отчета, подаче документов, назначении экспертизы или судебного заседания – будет приходить на почту или в личный кабинет.

"Снижение кадастровой стоимости и налога проходит успешно в 95 случаях из 100, а экономия может достигать сотен миллионов рублей в год в зависимости от изначальной кадастровой стоимости объекта. Важно подать документы в тот год, за который клиент хочет пересмотреть налог. Соответствующая инстанция может рассматривать запрос несколько месяцев, однако если решение будет положительным, сумму налога скорректируют в тот год, когда было подано заявление", — отметила руководитель сервиса МТС Estate Мария Джушхинова.

По данным Росреестра, за январь-апрель 2020 года в судах инициированы споры по снижению кадастровой стоимости более восьми тысяч объектов недвижимости, положительное решение принято в 97% случаев. С 2019 года сделать перерасчет налога возможно также за прошлые периоды.