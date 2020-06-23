В Сочи возобновил работу отель-замок "Богатырь"

ТАСС, 23 июня. Сегодня возобновил работу семейный отель-замок "Богатырь" 4*, находящийся на территории Сочи Парка.

С момента открытия к услугам гостей будут предложены размещение в номерах, тренажерный зал, бассейн под открытым небом. В проживание включены завтраки в ресторане "Садко", а также возможность заказать блюда в номер. С 1 июля планируется открытие ресторанов и обновление меню. С 25 июня в свободном доступе будет собственный оборудованный пляж, находящийся в пяти минутах от замка.

На официальном сайте открыто раннее бронирование, акция позволит спланировать путешествие со скидкой до 20%. Независимо от тарифа, посещение Сочи Парка всегда будет включено в пребывание в "Богатыре". Сейчас в парке действует прогулочный режим, запуск аттракционов, шоу-программ и других активностей ожидается в ближайшее время.

В "Богатыре" действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса.

Отель-замок "Богатырь" 4* расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности. Он примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка, номерной фонд – 293 номера, расположен на территории тематического парка развлечений Сочи Парк. Лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории "Лучший отель для семейного отдыха в России".