УЭХК направил на поддержку социальных проектов более 3 млн рублей

ТАСС, 25 июня. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область) направило на поддержку социальных проектов более 3 млн рублей. Как сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью УЭХК, по итогам конкурса благотворительных грантов адресатами финансовой помощи на реализацию социально значимых проектов стали 18 организаций Новоуральского городского округа.

"Всего в 2020 году на конкурс поступило 65 заявок, из них 27 получили путевку в жизнь. Отбор грантополучателей проводил совет по благотворительности УЭХК и независимые эксперты", - сказано в сообщении.

Среди победителей конкурса грантов ставшие уже традиционными проекты учебно-методического центра развития образования: "Первый шаг в атомный проект" и "Именные премии УЭХК победителям олимпиад", местной общественной организации "Офицеры Новоуральска": конкурс среди сотрудниц силовых структур "Золотая звезда".

Среди проектов, которые также получили грантовую поддержку комбината, творческие инициативы профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, ДК "Новоуральский", Театра музыки, драмы и комедии, музыкальные программы Детской школы искусств, образовательные проекты Публичной библиотеки и культурно-просветительские мастер-классы Детской художественной школы.

Финансовое содействие получили уникальные проекты студии "Акварель", посвященные 75-летию Победы: создание книги с иллюстрациями детей и рисунки на ткани "Флаги: 75 лет после Великой Победы", спортивные, патриотические турниры, семейные фестивали, развивающие мероприятия.

"Конкурс благотворительных грантов доказывает, что УЭХК является социально ответственным предприятием и успешно решает не только производственные вопросы, но и серьезно вкладывается в социальное развитие всего Новоуральска", – приводят в отделе слова генерального директора комбината Александра Белоусова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.