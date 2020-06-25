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УЭХК направил на поддержку социальных проектов более 3 млн рублей

Адресатами финансовой помощи уральского предприятия Росатома на социально значимые проекты стали 18 организаций Новоуральского городского округа

ТАСС, 25 июня. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область) направило на поддержку социальных проектов более 3 млн рублей. Как сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью УЭХК, по итогам конкурса благотворительных грантов адресатами финансовой помощи на реализацию социально значимых проектов стали 18 организаций Новоуральского городского округа.

"Всего в 2020 году на конкурс поступило 65 заявок, из них 27 получили путевку в жизнь. Отбор грантополучателей проводил совет по благотворительности УЭХК и независимые эксперты", - сказано в сообщении.

Среди победителей конкурса грантов ставшие уже традиционными проекты учебно-методического центра развития образования: "Первый шаг в атомный проект" и "Именные премии УЭХК победителям олимпиад", местной общественной организации "Офицеры Новоуральска": конкурс среди сотрудниц силовых структур "Золотая звезда".

Среди проектов, которые также получили грантовую поддержку комбината, творческие инициативы профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, ДК "Новоуральский", Театра музыки, драмы и комедии, музыкальные программы Детской школы искусств, образовательные проекты Публичной библиотеки и культурно-просветительские мастер-классы Детской художественной школы.

Финансовое содействие получили уникальные проекты студии "Акварель", посвященные 75-летию Победы: создание книги с иллюстрациями детей и рисунки на ткани "Флаги: 75 лет после Великой Победы", спортивные, патриотические турниры, семейные фестивали, развивающие мероприятия.

"Конкурс благотворительных грантов доказывает, что УЭХК является социально ответственным предприятием и успешно решает не только производственные вопросы, но и серьезно вкладывается в социальное развитие всего Новоуральска", – приводят в отделе слова генерального директора комбината Александра Белоусова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

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