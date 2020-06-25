Денис Мацуев и солисты Мариинского театра выступят в память об окончании Второй мировой

Москва, 25 июня. Знаменитый российский пианист Денис Мацуев и маэстро Валерий Гергиев 25 июня в 20:00 по московскому времени представят в сети специальный видеоконцерт "Культурный мост памяти". Музыкальная программа, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" и онлайн-инициативы Stay home with Russian Seasons.

Известные российские артисты и молодые музыканты исполнят произведения композиторов пяти стран – России, Германии, Франции, Англии и США, написанные в 30-40-ые годы XX века, а также музыку И. С. Баха и К. Дебюсси. В программе – "Секстет для фортепиано и духового квинтета, 1 часть" Ф. Пуленка (1939), "Струнный квартет № 2, 1 часть" Б. Бриттена (1945), "Фортепианная соната № 7" С. Прокофьева (1942-1943), отрывки из 12 поэм на стихи Эмили Дикенсон для голоса и фортепиано А. Копленда (1945-1950). Также в концерте примет участие танцовщик и хореограф Владимир Варнава.

Записи выступлений, вошедших в программу, были сделаны в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Москве и Берлине. Выбор основной площадки театра не случаен: став еще в петровские времена "окном в Европу", Санкт-Петербург всегда аккумулировал в себе креативный опыт Европы и Азии. В годы Великой Отечественной войны театр, как и другие учреждения, пережил тяжелые дни ленинградской блокады.

Сегодня, когда празднование 75-летия окончания Второй Мировой войны совпало с пандемией коронавируса, российские музыканты проведут "Культурный мост памяти" в онлайн-формате. Трансляция состоится 25 июня в 20:00 по московскому времени на канале "mariinsky.tv", а также на сайте фестиваля "Русские сезоны" в рамках проекта Stay home with Russian Seasons. По замыслу организаторов, концерт станет жестом доброй воли, объединяющим Россию, Германию и другие страны, а также жителей всей планеты.

Концерт "Культурный мост памяти" – совместный проект Мариинского театра и фирмы RCCR Projects с Представительством Европейского Союза в Российской Федерации, посольствами Германии, США, Франции, Великобритании и России (в Германии).

Послы этих стран подготовили приветственные слова, которые будут представлены СМИ и опубликованы на сайтах посольств.

"Музыка и искусство, культура в целом всегда сближали народы. Этим концертом-посланием, который будет адресован всему миру, мы хотим еще раз подчеркнуть, что человечество должно сделать все возможное, чтобы никогда больше не повторились страшные события Второй мировой войны, которые имели место 75 лет назад. А музыка, то прекрасное и высокое, что создавали и создают великие композиторы, поможет нам как можно лучше прожить наши жизни", – отметил маэстро Валерий Гергиев.

"Концерт к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны – дань памяти погибшим участникам войны, воззвание к миру. Несмотря на все действующие ограничения, „Русские сезоны“ продолжают работать в онлайне и представлять огромной интернет-аудитории многообразную и самобытную русскую культуру", – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Общая длительность концерта – 60 минут.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Возрастная категория 6+.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK