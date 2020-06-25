"Уралэлектромедь" сэкономит более 10 млн рублей за счет сокращения срока капремонта печи

ТАСС, 25 июня. В химико-металлургическом цехе (ХМЦ) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Верхняя Пышма, Свердловская область) завершился капитальный ремонт отражательной печи №1 – основного оборудования отделения переработки шламов. Капремонт проводился в рамках программы развития бизнес-системы предприятия. Благодаря новой схеме ремонтных работ удалось сократить длительность ремонта печи на семь рабочих смен, сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Такого показателя нам удалось достичь впервые за многолетнюю практику проведения капитальных ремонтов. В результате мы сможем увеличить объем выпуска металла и соответственно получить дополнительную прибыль - по предварительным расчетам более 10 млн рублей", - приводят в пресс-службе слова начальника ХМЦ Арсена Мусина.

Как рассказали в цехе, на основе анализа ремонтного цикла было определено, что основные временные потери происходят во время демонтажа кладки и монтажа каркаса печи. Для их сокращения было принято решение часть работ проводить одновременно, не нарушая при этом технологию ремонта и требований охраны труда и промбезопасности. Согласно разработанному плану, исключающему ряд простоев в период набора кладки печи и монтажа металлоконструкций, основные ее элементы были установлены в минимальные сроки - за 10 дней, что позволило запустить печь в работу на двое суток (что соответствует 7 рабочим сменам) ранее планируемой даты.

В УГМК отметили, что капитальный ремонт отражательной печи ХМЦ производится раз в два года. Сначала выполняется демонтаж металлоконструкций и футеровки печи, затем технологическая чистка газоходов и газоочистного оборудования. Завершающим этапом является монтаж металлического каркаса печи и кладка футеровки. В процессе ремонта приняли участие работники химико-металлургического цеха, цеха централизованного ремонта АО "Уралэлектромедь" и подрядной организации "Уралдомнаремонт". Новая схема капитального ремонта будет использоваться в цехе на постоянной основе.

Справка

Отражательная печь используется в цехе для производства серебряно-золотого сплава "Доре". Одна плавка медеэлектролитного шлама производится в течение 5-6 суток. Затем сплав отправляется в аффинажное отделение цеха для дальнейшей переработки и получения конечной продукции – золота и серебра в слитках.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.