Вышло продолжение первого в России анимационного цикла об интеллектуальной собственности

ТАСС, 25 июня. Как Исаак Ньютон проводил карантин и почему этот период получил название "годы чудес", можно узнать в третьей серии анимационного проекта Ассоциации IPChain "IP Stories: истории из истории" (6+). Мультфильм был создан агентством комплексных коммуникационных решений Prophet по сценарию Марины Собе-Панек.

Научно-популярный анимационный сериал рассказывает об уникальных и неожиданных фактах из жизни великих изобретателей, ученых, писателей и заодно учит зрителей всех возрастов тонкостям грамотной защиты результатов своего интеллектуального труда. Из-под пера сценариста и драматурга, члена Академии российского телевидения, писательницы Марины Собе-Панек, прославившейся своими образовательными проектами для детей, вышло легкое и увлекательное повествование. Рассказчиком выступил фирменный герой Ассоциации IPChain Горыныч – добрый дракон, эксперт в области интеллектуальных прав.

Предыдущие серии знакомили с историей "карантинного периода" в творчестве Пушкина и с актуальной до сих пор проблемой "патентных троллей". Третий эпизод возвращает зрителей к теме пандемии. Сейчас, когда многие ограничительные меры стали ослабляться, а страна возвращается к нормальной жизни, настало время подводить первые итоги самоизоляции. Сравнив свой карантин с похожим временем из жизни Исаака Ньютона, получившим название "годы чудес", вы можете понять, насколько плодотворным он был.

Выход сериала именно сейчас не случаен. В последнее время научпоп находится на подъеме не только в России, но и во всем мире, отметил популяризатор науки, журналист, автор книг про изобретательство Тим Скоренко. Однако, считает Скоренко, в нашей стране пока наблюдается недостаток качественного контента, направленного не на знакомство с теорией, а на практику.

"Изобретательство одинаково интересно и доступно детям, школьникам, взрослым или людям пенсионного возраста. И очень важно, чтобы было понимание, что делать с изобретением, когда оно уже придумано, сформировалось как идея. Многие заблуждаются относительно различных аспектов защиты своих прав. Например, одни полагают, что любую идею нужно сразу же патентовать, даже если нет четкого плана по ее реализации. Кто-то, наоборот, доводит идею до уровня готового производства в виде технических образцов, приглашает инвесторов, вкладывает средства, а патента и даже заявки на него как не было, так и нет. Большинство вообще не умеет представлять свои изобретения ни в популярном виде, ни в виде формулы патента. При этом получение патента – это всего лишь часть огромного пласта работ. Поэтому об этом надо рассказывать, это очень хорошая тема", – сказал Скоренко.

Мультфильм можно посмотреть на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet на YouTube, в Instagram, Facebook и на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook. Также серии будут представлены в рамках Международного фестиваля науки и инноваций Science Fest 2020, который пройдет в онлайн-формате с июля по август.

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Главная задача Ассоциации – реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и международных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.