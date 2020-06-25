"Большие гастроли-онлайн" покажут спектакли ко Дню молодежи

Москва, 25 июня. Ко Дню молодежи в России, который отмечают 27 июня, всероссийский виртуальный онлайн-тур покажет интернет-трансляции молодежных спектаклей для зрителей всех поколений. Интернет-карта "Больших гастролей-онлайн" охватывает театры Челябинска, Северска, Перми, Твери и Кемерова.

В программе Live-вещания с 26 по 28 июня — знаменитые сказки и приключенческий экшн. Мюзикл на музыку известного современного композитора Лоры Квинт "Карлик Нос" немецкого новеллиста Вильгельма Гауфа, русский бестселлер в стихах "Сказа о царе Салтане" поэта Александра Пушкина, ретро-история о дружбе и доброте "Чук и Гек" Александра Гайдара.

Постановки можно увидеть, не выходя из дома, совершенно бесплатно, подключаясь к прямому эфиру LIVE на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube.

Также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE уже сейчас можно смотреть уникальную подборку ранее показанных спектаклей современных драматургов мелодрама "Валентинов день" российского сценариста Ивана Вырыпаев, автобиографическая пьеса американо-канадского фантаста Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо", шесть разных историй "Я есть!" о детях для взрослых по пьесам подростков – участников первой драматургической лаборатории в Югре.

Подборка на канале "Большие гастроли" YouTube

"Валентинов день" - мелодрама по пьесе Ивана Вырыпаева, режиссер Тимур Насиров, Челябинский государственный драматический "Молодежный театр" / 18+ / 1 час 35 минут.

"Я есть" - по пьесам участников драматургической лаборатории "Я есть!", режиссеры Данил Чащин, Сергей Чехов, Няганский Театр юного зрителя (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) / 12+ / 1 час 33 минуты.

Спектакль-лауреат фестиваля "Маленький сложный человек" в номинации "Лучший спектакль" (г. Санкт-Петербург).

"Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона - режиссер-постановщик Александр Загораев, Северский театр для детей и юношества /12+ / 1 час 55 мин.

Программа трансляций Live в каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube.

26 июня 15.00 — мюзикл "Карлик Нос" по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Сказочный мюзикл на музыку Лоры Квинт, созданный с бродвейским размахом. Режиссер Борис Мильграм, музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова, Пермский академический Театр-Театр / 6+ / 1 час 57 минут/ Спектакль получил восемь номинаций на премию "Золотая маска"-2019 г.

27 июня 15.00 — "Сказка о царе Салтане" по произведению А.С. Пушкина, режиссер-постановщик Евгений Зимин, Тверской Театр Юного Зрителя / 6+ / 1 час 14 минут. Отличительной особенностью спектакля является использование новейшего мультимедийного оборудования.

28 июня 15.00 — "Чук и Гек" по одноименному рассказу А.П. Гайдара, Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара / 6+ (8+) / 53 минуты. События постановки разворачиваются в быстром темпе феерии, напоминающей старую кинохронику.

Спектакли "Больших гастролей-онлайн" уже посмотрели 21 миллион зрителей за период более двух месяцев ежедневных показов программы из 93-х спектаклей. Открытый для всех театров гастрольный интернет-тур охватывает самые разные города и регионы страны. Интернет-пользователи из любой точки планеты смогли увидеть работы творческих коллективов 65-ти театров из 45-ти городов, относящихся к 43-м регионам, включая русские театры стран ближнего зарубежья.

"Большие гастроли-онлайн" — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

20 апреля 2020 года на базе программы "Большие гастроли-онлайн" был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Прием заявок на I этап открыт до 30.06.2020 на сайте — http://большиегастроли.рф/konkurs-rec-zayavki/. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

Способы подключения к прямому эфиру трансляции:

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3. или на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажмите на кнопку "Интернет-трансляции".

После трансляции видеозапись сохраняется в соцсетях, на сайте и на YouTube-канале "Большие гастроли", чтобы зрители могли увидеть спектакль в любое другое время.

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