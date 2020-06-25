Эксперты обсудили Пекинский договор на дискуссии Creative Global Talks

ТАСС, 25 июня. Европейская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) провела первый выпуск серии Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина" (12+). Участники обсудили многолетнюю историю подготовки договора, вступившего в силу 28 апреля настоящего года, обозначили ключевые проблемные точки, связанные с реализацией этой международной инициативы в России, выслушали аргументы сторонников и противников документа.

Всего в обсуждении приняли участие порядка десяти экспертов из разных стран – представителей органов власти, государственных и общественных организаций, экспертов сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий. Полная версия видеоконференции доступна по ссылке.

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям расширяет права исполнителей, занятых в съемочном процессе, в частности, в соответствии с документом актеры могут претендовать на авторские отчисления с каждого показа или трансляции фильма. При этом речь идет не только о кинотеатральном прокате и демонстрации по ТВ, но и о показе на стриминговых сервисах. Бурное развитие цифрового рынка аудиовизуальных произведений и стало одним из ключевых мотивов появления Пекинского договора.

Договор позволяет решить исключительно важный вопрос дискриминации определенных категорий бенефициаров аудиовизуальных исполнений, считает заместитель директора отдела управления авторскими правами Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Димитер Ганчев: "Аудиовизуальный рынок огромен. По некоторым оценкам, он уже превосходит 250 миллиардов долларов и продолжает стремительно расти. Пекинский договор является хорошей основой для управления правами в цифровой среде. Поэтому необходимы организации по управлению правами, которые смогут вести переговоры с цифровыми платформами и отстаивать интересы исполнителей".

В то же время этот документ — хороший повод по-новому взглянуть на эти взаимоотношения, в частности, на договорную практику.

"В 1993 году с принятием закона об авторском праве правовые отношения были подведены под принцип свободы договора, — напомнила директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерина Чуковская. — Исчезновение такого нормативного пласта, как типовые договоры, вызвало в профессиональном сообществе смятение. Еще никто не знал, как нужно составлять договоры. Мы смогли подготовить примерные нормы для этой сферы. Чем особенно ценна была эта работа? Тем, что мы нашли компромисс между тремя крупнейшими гильдиями. В результате гильдия продюсеров, гильдия сценаристов, гильдия режиссеров нашли точки соприкосновения, что, на мой взгляд, было единственным возможным правильным путем".

В Аргентине, Чили и Эквадоре актеры уже несколько лет получают отчисления с показов. Там есть специализированные организации по коллективному управлению правами, которые собирают и распределяют вознаграждения ─ точно так же в России это делает РАО в пользу композиторов или Российский союз правообладателей (РСП) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в пользу музыкантов. Не так давно собирать деньги со стриминговых платформ в пользу актеров начали в Испании, а Аргентина собрала отчисления даже за российский байопик Довлатова, который успешно прошел там в прокате, но попросту не может передать эти деньги авторам фильма, потому что в России нет ОКУПа, который бы распределял деньги между актерами, режиссерами и сценаристами.

Если раньше единственным автором фильма считался продюсер и именно он получал весь доход от проката картины, а актерам в большинстве стран мира в основном приходилось довольствоваться гонораром, то благодаря договору последние смогут рассчитывать еще и на такую традиционную форму монетизации авторского права, как "справедливое вознаграждение", например, на проценты с показов. "Вступление в силу Пекинского договора – знаковый момент для актеров и других исполнителей по всему миру. Впервые за историю им были предоставлены экономические и моральные права на международном уровне. Это станет стимулом к тому, чтобы страны обратили внимание на эту давнюю несправедливость и дали исполнителям возможности для монетизации их творчества", ─ заявил Генеральный секретарь Международной федерации актеров Доминик Лукер, комментируя итоги дискуссии.

Рассказывая об имеющимся опыте, генеральный координатор по евразийскому региону от Латиноамериканской Федерации Ассоциаций аудиовизуальных авторских прав при Writers and Directors Worldwide, аргентинский кинорежиссер Сильвана Ярмолюк-Строганова отметила: "В Аргентине каждое сообщество имеет профсоюз. Общество по коллективному управлению правами актеров официально работает с 2006 года. С 2008-го действуют профессиональные организации для защиты прав режиссеров и сценаристов. Поэтому наши артисты уже много лет получают справедливое вознаграждение за использование произведений на всех платформах".

Тем не менее многие страны по различным причинам пока воздерживаются от присоединения к договору. Так, Государственная Служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) внимательно следит за развитием событий, связанных с договором, однако со слов заместителя председателя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики Самата Байзакова, страна не спешит к нему присоединяться в силу преобладания на внутреннем рынке зарубежного аудиовизуального контента и отсутствия активных творческих ассоциаций. Стоит однако отметить, что далеко не все страны-участницы Пекинского соглашения, такие как Буркина Фасо, Ботсвана, Индонезия обладают сколько-нибудь развитой киноиндустрией.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.