Пятый выпуск международного дискуссионного форума ArtSpace прошел 25 июня

Москва, 26 июня. Пятый выпуск международного дискуссионного форума ArtSpace состоялся 25 июня. Тема этого эфира "Можно ли развивать культуру в России без профильной журналистики?" собрала на онлайн-площадке интересных собеседников, являющихся экспертами в области журналистики и образовательных программ, что дало возможность всесторонне рассмотреть заданную тему.

Так, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов поднял вопрос подготовки кадров, а также их дальнейшего трудоустройства в регионах: "Очень сложно хорошему журналисту убедить себя не уехать в Москву или Санкт-Петербург с Дальнего Востока". Анисимов заметил, что в первую очередь образование отвечает требованию общества. По мнению ректора, ситуацию с развитием культурной журналистики в стране можно исправить только путем повышения общего уровня культурного сознания.

В свою очередь, основатель школы Masters Полина Бондарева заметила, что в России слабо развита система частного образования в области культуры и искусства, при наличии интереса у широкой аудитории.

Петербургский музыкальный критик Гюляра Садых-заде, апеллируя к необходимости повышать культурный уровень зрителя, призвала четко разграничивать профессиональных журналистов и увлекающихся любителей. "Мнение профессионала и мнение любителя нельзя ставить на одну плоскость, их нельзя равнять". Обращая пристальное внимание на уникальность и сложность профессии критика, Гюляра подчеркнула ее необходимость, как одного из критериев развития общества.

Музыкальный критик Лариса Барыкина отметила, что в современных реалиях сложно стать человеком с экспертным мнением, добиться того, чтобы к тебе прислушивались. Учитывая новые форматы коммуникации профессиональным культурным журналистам зачастую приходится конкурировать с теми, кто говорит интересно и увлекательно.

Руководитель отдела культуры издательского дома "Коммерсант" Сергей Ходнев высказал мнение, что сами средства массовой информации должны "стимулировать интерес публики, воспитывать своего читателя" посредствам полноценных критических статей, учитывая контекст и принимая вызовы времени.

По мнению участников дискуссии важнейшим качеством для полноценного развития общества является воспитание вкуса, что не представляется возможным без культуры и профессиональных инструментов ее презентации.

Эфир целиком можно посмотреть по ссылке.

Цель форума ArtSpace, организованного Фондом поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова, - обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности.

Посмотреть все выпуски #ArtSpace можно на YouTube-канале IAFoundation, дискуссии проходят в режиме видеоконференции, участвовать в дискуссиях могут зрители, задавая свои вопросы через чат.

Возрастная категория: 16+.