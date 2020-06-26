Росконгресс и Инновационный центр "Интеза Санпаоло" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 26 июня. Фонд "Росконгресс" и Инновационный центр банковской группы "Интеза Санпаоло" (Италия) подписали соглашение о сотрудничестве в инновациях и устойчивом развитии. Оно предполагает обмен знаниями и информацией, а также организацию встреч и взаимодействия между ведущими международными экспертами и представителями экономических и производственных кругов Италии и России.

В среднесрочной перспективе это соглашение поможет продвижению инноваций в обеих странах с опорой на технологические разработки российских и итальянских исследователей, на экосистему российских и итальянских стартапов. Соглашение будет способствовать продвижению стандарта качества Business Priority для малых и средних предприятий, ориентированных на инновации, а также устойчивому развитию компаний-держателей данного статуса.

"Фонд "Росконгресс" уделяет большое внимание инновационному развитию как одному из важнейших направлений своей работы. Уже два года работает наша инновационная платформа, которая не только концентрирует в себе инновационную тематику на площадках крупнейших мероприятий, но и способствует развитию российских инновационных компаний, продвижению их на международный рынок. Мы рады, что с помощью таких партнеров, как Интеза Санпаоло мы можем расширять свое международное присутствие и продвигать российские инновации", – сказал председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Внедрение ноу-хау Инновационного центра "Интеза Санпаоло" при поддержке Росконгресса позволит активно развивать тесное сотрудничество. Оно также будет способствовать совместной оценке и продвижению потенциала российских МСП, работающих в сфере инноваций и устойчивого развития, и привлекать международные инвестиции для их роста и реализации их проектов.

Инновационный центр Интеза Санпаоло – компания Группы Интеза Санпаоло, известная своей инновационной деятельностью: ее миссия состоит в исследовании и анализе новых моделей для бизнеса с целью повышения конкурентоспособности Группы и ее клиентов. У компании 4 основных направления работы: циркулярная экономика, развитие наиболее перспективных стартапов, корпоративный венчурный капитал (через дочернюю компанию Neva Finventures) и прикладные исследования. За счёт разветвленной итальянской и международной сети, Инновационный центр является двигателем, который развивает отношения с другими участниками инновационной экосистемы – предприятиями, стартапами, исследовательскими центрами и университетами, а также инициирует новые формы предпринимательства для обеспечения их доступа к венчурному капиталу.

"Инновации лежат в основе развития компании, для Группы "Интеза Санпаоло" они являются инструментом в конкуренции на все более сложных и глобализованных рынках, – подчеркнул генеральный директор Инновационного центра "Интеза Санпаоло" Гуидо Де Векки. – Подписанное соглашение о сотрудничестве между Росконгрессом и Банком "Интеза" облегчит предоставление российским МСП нашего ноу-хау с целью выявления наиболее перспективных компаний и помощь в поиске международных инвесторов".