УрГПУ подготовил более 250 общественных наблюдателей для мониторинга ГИА-2020

ТАСС, 26 июня. Базовым вузом в Свердловской области для организации работы Корпуса общественных наблюдателей вновь стал крупнейший педагогический вуз Урала - Уральский государственный педагогический университет. Как рассказали в пятницу в пресс-службе УрГПУ, именно студенты педагогического университета в 2014 году стали первыми наблюдателями в Свердловской области.

О программе

Программу мониторинга "Корпус общественных наблюдателей" реализует для объективного оценивания проведения ГИА (государственная итоговая аттестация - основной вид экзамена для выпускников в средних школах России – прим. ТАСС) Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 2014 года. Цель Корпуса общественных наблюдателей — сделать процедуру проведения экзамена максимально прозрачной и помочь школьникам получить равные возможности при сдаче экзаменов. Ректор УрГПУ Светлана Минюрова считает, что студенты педагогических вузов и колледжей, как будущие педагоги, должны быть очень серьезно подготовлены в вопросах государственной итоговой аттестации. "Для студентов УрГПУ участие в Корпусе общественных наблюдателей дает возможность развить профессиональные компетенции в сфере контроля процедуры оценки знаний учащихся", - цитируют ее слова в пресс-службе.

Сейчас в наблюдении ежегодно участвует 250-300 студентов из вузов и колледжей Свердловской области. На протяжении семи лет региональный Корпус общественных наблюдателей курирует аналитик центра молодежных проектов, председатель Российского Союза Молодежи УрГПУ Илья Шахнович.

Подготовка наблюдателей

"Перед тем, как приступить к мониторингу ГИА, кандидаты в наблюдатели проходили серьезную подготовку. Обучение ежегодно осуществляется в стенах Уральского государственного педагогического университета, который предоставляет для этого свои аудитории и необходимое оборудование. Программу подготовки наблюдателей разработала в 2017 году студентка (сейчас уже — выпускница) УрГПУ Алиса Галиева. Эта программа заняла первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса "Моя инициатива в образовании", была награждена в специальной номинации на федеральном этапе конкурса и поддержана грантом Росмолодежи", - рассказали в пресс-службе.

Помимо подготовки по основной теме для кандидатов в наблюдатели проводятся тренинги и мастер-классы, в том числе с элементами конфликтологии, в ходе которых студенты учатся избегать конфликтов с организаторами либо с родителями школьников, рационально выходить из стрессовых ситуаций, и даже не уснуть в ходе наблюдения.

Всего за семь лет было подготовлено более 1100 наблюдателей.

"Нарушений в Свердловской области, к счастью, немного, — отметил Шахнович. — Наиболее частые — шпаргалки, разговоры между участниками, попытки вынести экзаменационные материалы или воспользоваться мобильником. Со стороны организаторов нарушения носили технический характер: неправильно установленные видеокамеры, несвоевременное оповещение об окончании экзамена, громкие разговоры в аудитории. Помимо технических нарушений наблюдатели следят за тем, чтобы не нарушались права школьников. Бывали случаи, когда именно присутствие студентов-наблюдателей спасало участников экзаменов от ошибочных подозрений в нарушениях".

Изменения в связи с пандемией

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обучение. В пресс-службе рассказали, что, начав проводить подготовку наблюдателей очно, завершать ее пришлось уже в дистанционном формате. В этом году обучение прошло более 250 человек. Некоторые из них уже участвовали в наблюдении во время досрочного периода ОГЭ в марте этого года.

Шахнович отметил, что из-за эпидемии коронавируса изменен и порядок проведения ГИА, и правила осуществления общественного наблюдения, которое студенты будут вести и непосредственно в пунктах проведения экзаменов, и онлайн. УрГПУ предоставляет компьютерный класс для организации центра онлайн-наблюдения, а также обеспечивает всех онлайн-наблюдателей масками и дезинфицирующими средствами.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.