В разгар лета "Большие гастроли-онлайн" покажут спектакли новых театров

Москва, 26 июня. С 30 июня по 12 июля всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн" представляет программу "Летний калейдоскоп" из спектаклей российских театров, постановки которых еще не транслировались в онлайн-турне. Напомним, что интернет-аудитория всероссийского гастрольного проекта министерства культуры РФ уже составила более 21 миллиона зрителей за три месяца ежедневных показов программы из 94-х спектаклей 66-ти театров 46-ти городов, относящихся к 43-м регионам, включая русские театры стран ближнего зарубежья.

По традиции, спектакли "Больших гастролей-онлайн" интересны зрителям всех возрастов, и новая жаркая серия трансляций в июле придется по душе самой широкой аудитории. За две недели, не выходя из дома, не отвлекаясь от благодатного летнего отдыха, взрослые и дети увидят новые незабываемые (как именитые, так и пока малоизвестные) работы молодежных коллективов, театров кукол и теней, драматических и исторических — самых разных центральных и региональных театров России. На виртуальной гастрольной карте – Саратов, Санкт-Петербург, Чебоксары (Чувашия), Белгород, Москва, Мурманск, Екатеринбург, Липецк, Нерюнгри (Якутия).

Среди участников — первый городской театр Липецка (1921 год основания), единственный в России названный именем Льва Толстого, петербургский Молодежный театр на Фонтанке, который в этом году отмечает 40-летие. Основанный более полувека назад легендой танца Игорем Моисеевым, московский Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Один из старейших национальных двуязычных детских театров — Чувашский ТЮЗ из Чебоксар. Один из первых в России профессиональных театров для юных зрителей, открывшийся в Саратове в 1918 году.

Кроме того, в программе собраны театры кукол из разных концов страны: Белгорода, Екатеринбурга, Мурманска и Нерюнгри (Якутия).

Технологичные постановки, которые не оставят равнодушными даже самых "трудных" подростков, покажут современные театры. Например, столичный Театриум на Серпуховке, созданный в конце XX века Терезой Дуровой, правнучкой легендарного русского клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова, и Детский театр теней на Измайловском бульваре — единственный в России коллектив, владеющий всеми техниками китайского теневого театра на экране, управлением русской силуэтной куклой на ширме и искусством живой актерской игры на авансцене.

В жанровом калейдоскопе программы каждый зритель найдет то, что придется ему по душе. Балет Чайковского с хореографией Мариуса Петипа, драмы Гоголя и Булгакова, приключенческие романы Мигеля де Сервантеса и Джонатана Cвифта, современную драматургию ("Ваня Датский") по сказу архангельского писателя XX века Бориса Шергина и стилизацию под античность ("Георгий Победоносец") в стихах поэта наших дней Константина Скворцова.

Самых юных зрителей удивят кукольные представления по мотивам русских и румынских народных сказок, а мюзикл по сюжету культового мультипликационного фильма "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина соберет у экранов "Больших гастролей-онлайн" всю семью.

В разгар лета "Большие гастроли-онлайн" предлагают ежедневные трансляции, которые удобно смотреть на даче, в офисе, находясь в любой точке страны и мира. Достаточно совершенно бесплатно подключиться к прямому эфиру LIVE на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE. Трансляции идут в web-каналах многочисленных партнеров: ТАСС, Радио JAZZ 89.1 FM — radiojazzfm.ru, Культура.РФ, "КudaGo", Teatral-online.ru, "Культурный сезон на ОТР", OSD.ru и других.

Записи трансляций сохраняются, но время ограничено - спешите видеть!

"Летний калейдоскоп" с 30 июня по 5 июля

30 июня 19.00 - "Старосветская любовь" по мотивам повести Н.В. Гоголя "Старосветские помещики", режиссер Александр Петров, Саратовский академический ТЮЗ им. Ю.П. Киселева / 14+ (12+) / 1 час 52 минуты.

1 июля 19.00 - "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова, режиссер-постановщик народный артист России Семен Спивак, Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр На Фонтанке / 16+ / 3 часа 7 минут.

2 июля 19.00 - балет "Спящая красавица" П.И. Чайковского, хореография Мариуса Петипа, Наталии Касаткиной, Владимира Василева, Государственный академический Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева (г.Москва) /0+ / 2 часа 8 минут.

3 июля 19.00 - "Шинель" по мотивам повести Н.В. Гоголя, режиссер и сценограф - лауреат премии "Золотая маска" Владимир Беляйкин (г. Москва), Чувашский государственный ордена Дружбы народов ТЮЗ им. М. Сеспеля (г. Чебоксары) / 12+ / 1 час 8 минут.

4 июля 15.00 - "Ваня Датский" по сказу архангельского писателя Бориса Шергина, режиссер-постановщик Наталья Лебедева, спектакль вошел в лонг-лист "Золотой маски", Московский детский театр теней / 10+ / 50 минут.

5 июля 15.00 - "Морозко" по мотивам русских народных сказок, режиссер-постановщик Владимир Гусаров, Белгородский государственный театр кукол / 0+ (3+) / 56 минут.

"Летний калейдоскоп" с 7 июля по 12 июля

7 июля 19.00 - "Георгий Победоносец" по пьесе в стихах К. Скворцова, стилизованной под античный текст, режиссер-постановщик - заслуженная артистка РФ Елена Оленина (г. Москва), Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого / 16+ / 2 часа 17 минут.

8 июля 19.00 - "Дон Кихот" по роману испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры, режиссер Виктор Плотников, спектакль - номинант "Золотой маски"-2019 (куклы/спектакль и куклы/работа художника), Екатеринбургский театр кукол / 16+ / 1 час 15 минут.

9 июля 15.00 - "Гулливер" по роману Джонатана Свифта, режиссер-постановщик Александр Иванов, Нерюнгринский государственный театр актера и куклы Республики Саха (Якутия) / 10+ / 1 час 12 минут.

10 июля 15.00 - "Сказки Бабушки Зимы" по мотивам румынской сказки, режиссер-постановщик Никита Шмитько, Мурманский областной Театр кукол / 5+ / 53 минуты.

11 июля 19.00 - "Два часа в благородном семействе, или о чем скрипела дверь..." по пьесе Александра Амфитеатрова, режиссер-постановщик - заслуженный артист России, лауреат Российской Национальной актёрской премии имени Андрея Миронова "Фигаро", Евгений Баранов, Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" им. Андрея Миронова / 14+ / 2 часа 9 минут.

12 июля 15.00 - мюзикл "Летучий корабль" по одноименному культовому мультфильму, композитор народный артист РФ Максим Дунаевский, автор стихов к песням Юрий Энтин, режиссер-постановщик народная артистка РФ Тереза Дурова, спектакль многократный номинант "Золотой маски", лауреат театральной премии газеты "Московский Комсомолец", Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой / 4+ / 1 час 22 минуты.

"Большие гастроли-онлайн" — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

Способы подключения к прямому эфиру трансляции:

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Партнеры: Культура.РФ, "КudaGo", интернет-издание Teatral-online.ru, проект "Культурный сезон на ОТР", "Известия", Яндекс.Афиша, "Ваш Досуг", интернет-журнал Мнение — mnenieguru.ru, "Отдых с детьми" — OSD.ru, Газета "Культура" — https://portal-kultura.ru, МЕЛ — mel.fm.