Металлоинвест получил международную премию за сделку PXF на 200 млн евро

Москва, 29 июня. Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, стал победителем международной премии TXF в номинации "Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров".

Металлоинвест одержал победу в конкурсе со сделкой предэкспортного финансирования на сумму 200 млн евро (PXF-2019/2), заключенной с рекордно длинным сроком кредитования – 6,5 лет и привлекательной процентной ставкой, зафиксированной на весь срок кредита. Кредитное соглашение было заключено с 7 международными финансовыми институтами – Societe Generale (SGBT Finance Ireland Ltd), ING Bank N.V., INTESA, Bank of China, UniCredit Bank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank.

"Конкурс TXF является значимым международным событием года в финансовой сфере, объединяющим как профессиональных участников рынка, так и авторитетных экспертов. В 2019 году компания заключила сделку предэкспортного финансирования с клубом из 7 международных банков на рекордно длительный для рынка срок и по привлекательной фиксированной процентной ставке. Мы очень рады, что наша сделка была отмечена наградой в международном конкурсе TXF как лучшая сделка года в металлургическом и горнодобывающем секторе. Мы продолжаем непрерывно работать над улучшением условий нашего портфеля заимствований и поиском оптимальных решений", - рассказал заместитель генерального директора по финансам и экономике управляющей компании "Металлоинвест" Алексей Воронов.

TXF – частная медиа компания со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 2013 году, которая специализируется на новостях, аналитике и организации мероприятий в секторах торговли, сырьевых товаров, экспорта и проектного финансирования. TXF проводит ежегодный международный конкурс, в котором принимают участие сделки по экспортному и торговому финансированию, а также сделки на товарных рынках. Выбор победителя проходит в два этапа. Первый этап включает в себя голосование на открытой платформе TXF, где в этом году свой выбор сделали 2 000 участников. Второй этап состоит из отбора самых значимых и инновационных сделок группой экспертов TXF.