"Русские сезоны" повторят лучшие онлайн-трансляции представлений

Москва, 29 июня. Инициативе Stay home with Russian Seasons, запущенной в марте международным культурным проектом "Русские сезоны", 30 июня исполнится 100 дней. На протяжении последних трех месяцев на сайте трижды в неделю проходили бесплатные трансляции концертов и спектаклей ведущих российских учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей. В честь символической даты онлайн-проект покажет зрителям самые яркие, впечатляющие и набравшие максимальное количество просмотров представления.

29 июня, в понедельник, поклонники русской культуры увидят концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета (6+), который демонстрировали на сайте 10 апреля.

Выступление проходило в рамках торжественного закрытия "Русских сезонов" в Германии в конце 2019 года. В знаменитой Эльбской филармонии музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке ("Трио-соната для струнного оркестра"), Кузьмы Бодрова ("Пять отражений на тему каприса Паганини"), Петра Чайковского (струнный секстет "Воспоминание о Флоренции").

Примечательно, что мероприятие состоялось в год 85-летия А. Шнитке. В тот вечер в Эльбской филармонии было много высокопоставленных гостей, в числе которых бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, в самых восторженных словах оценивший игру российского коллектива.

Благодаря проекту Stay home with Russian Seasons официальная запись концерта доступна всем ценителям классической музыки.

1 июля, в среду, зрители смогут посмотреть онлайн грандиозный ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" (6+), представленный на сайте 8 апреля. Запись была сделана в Италии в рамках "Русских сезонов" на одной из самых знаменитых площадок Европы – Arena di Verona.

"Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее", − отметил Авербух.

В ледовом спектакле "Ромео и Джульетта" заняты известнейшие российские фигуристы − главные роли исполняют сразу шесть олимпийских чемпионов, среди которых Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алексей Ягудин и Роман Костомаров. В образах Ромео и Джульетты предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Прозвучат произведения Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.

Постановке Авербуха на одной из ведущих мировых площадок, в бывшем древнеримском амфитеатре Arena di Verona в центре города, не помешала даже плохая погода: несмотря на проливной дождь спектакль собрал аншлаг.

3 июля, в пятницу, проект Stay home with Russian Seasons покажет трансляцию выступления Оркестра Российско-немецкой музыкальной Академии под управлением маэстро Валерия Гергиева (6+). Музыканты сыграют "Концерт для фортепиано с оркестром № 3" Сергея Рахманинова и "Сюиту" из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Солировать на фортепиано будет знаменитый российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Концерт проходил 15 декабря 2019 года в Большом концертном зале Концертхауса (Берлин) под эгидой проекта "Русские сезоны" в Германии. На сайте проекта концерт демонстрировали 6 мая.

Оркестр Российско-немецкой музыкальной Академии работает 5 лет и зарекомендовал себя как высокопрофессиональный молодежный коллектив. В его составе – молодые исполнители из крупнейших немецких оркестров, включая Берлинский филармонический, Оркестр Баварского радио, Оркестр Гевандхауза, Оркестр Государственный капеллы Берлина и Дрездена и др., а также представители Мариинского театра.

Выступая в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине, оркестр представляет классические и современные произведения русских и немецких композиторов. Концерты отличаются высоким исполнительским уровнем музыкантов, драматургией программ и энергией молодежного азарта.

"За прошедшие сто дней онлайн-версия "Русских сезонов" стала самостоятельным узнаваемым и востребованным культурным проектом. Ограничения в связи с пандемией коронавируса, закрытые границы, переносы мероприятий стали настоящим вызовом для фестиваля, однако мы приложили все силы, чтобы русская культура оставалась доступной зрителю в любой точке планеты. Идею создания и развития онлайн-платформы поддержали послы проекта, участники "Русских сезонов", наши партнеры. И главное – трансляции оказались нужны зрителю! Люди нашли в них радость, поддержку и надежду, потому что культура говорит о вечных ценностях. Благодарю всех причастных к этому процессу, будем продолжать!" – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Начало всех трансляций – 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация:

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK