"Бенуа де ла Данс" впервые покажет концерты на Исторической сцене Большого театра онлайн

Москва, 29 июня. Фестиваль мирового балета "Бенуа де ла Данс" впервые покажет в интернете фрагменты архивных записей своих гала-концертов на Исторической сцене Большого театра России. Все программы фестиваля были подготовлены при поддержке министерства культуры РФ и в сотрудничестве с Большим театром России.

Начиная со 2 июля еженедельно по четвергам в 19.00 (мск) на официальном YouTube-канале фестиваля будут выходить выпуски нового проекта "Бенуа де ла Данс. Страницы истории", сделанные на основе архивных записей гала-концертов 2015-2019 гг. Записи предоставлены Центром Бенуа. Каждый выпуск будет доступен для просмотра в течение 48 часов.

Официальные хэштеги проекта: #БенуаСтраницыИстории и #BenoisPagesofHistory.

Первые пять выпусков подготовлены на основе номеров, представленных на гала 2015-2016 гг.

Программа

Выпуск I. Начало показа: четверг, 02 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

А. Хольшки, фрагмент из балета "Глубокое поле", хореография Мартина Шлепфера, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Балета на Рейне: Юко Като, Со-Йон Ким, Чайдози Нзерем;

"О чем я думаю в Большом театре", хореография и текст Александра Экмана дипломанта Бенуа де ла Данс. Исполняет: Александр Экман;

Д. Шостакович, адажио из балета "Укрощение строптивой", хореография Жан-Кристофа Майо, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Большого театра, лауреаты Бенуа де ла Данс: Ольга Смирнова и Семен Чудин.

Выпуск II. Начало показа: четверг, 9 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

М. Жарр, дуэт из балета "Собор Парижской огоатери", хореография Ролана Пети, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют: солистка театра Ла Скала Николетта Манни, дипломант "Бенуа де ла Данс", и солист Михайловского театра Иван Васильев, лауреат "Бенуа де ла Данс;

И.-С. Бах, "И так оно есть", хореография Дуайта Родена, дипломанта Бенуа де ла Данс. Исполняет солист Современного балета Complexions Клиффорд Уильяимс, дипломант Бенуа де ла Данс;

Р. Дриго, па де де из балета "Талисман", хореография Мариуса Петипа. Исполняют солисты Большого театра: Евгения Образцова, дипломант Бенуа де ла Данс, и Денис Родькин, лауреат Бенуа де ла Данс.

Выпуск III. Начало показа: четверг, 16 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

С. Прокофьев, дуэт из балета "Золушка", хореография Рудольфа Нуреева. Исполняют солисты Парижской оперы: Дороте Жильбер дипломант Бенуа де ла Данс, и Уго Маршан лауреат Бенуа де ла Данс;

И. Брамс, соло из балета "Редиска", хореография Матса Эка, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняет солистка Балета на Рейне Юко Като;

Э. Сати, "Три Гносьенны", хореография Ханса Ван Манена, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Мариинского театра: Ульяна Лопаткина, лауреат Бенуа де ла Данс, и Андрей Ермаков. Партия фортепиано – Алексей Мелетнтьев.

Выпуск IV. Начало показа: четверг, 23 июля, 19.00, время московское (17.00 - Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

И.Берлин. "Щека к щеке", хореография Ролана Пети, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют: солистка театра Ла Скала Николетта Манни, дипломант Бенуа де ла Данс и Луиджи Бонино;

К.В. Глюк. "Танец блаженных душ, хореография Фредерика Аштона. Исполняет приглашенный солист Мариинского театра Денис Матвиенко, дипломант "Бенуа де ла Данс;

Па де де на музыку из балета "Лебединое озеро" П. Чайковского (III акт), хореография Джорджа Баланчина, © The George Balanchine Trust. Исполняют солисты Большого театра: Евгения Образцова, дипломант Бенуа де ла Данс, и Семен Чудин лауреат Бенуа де ла Данс.

Постановка балета Джорджа Баланчина "Па де де Чайковского" подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами стиля Баланчина и техники Баланчина, установленными и представленными фондом.

Выпуск V. Начало показа: четверг, 30 июля, 19.00, время московское (17.00 -Лондон, 12.00 - Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

Ж.Бизе/Р.Щедрин. Дуэт из балета "Кармен", хореография Йохана Ингера, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Национальной компании танца Испании: Эмилия Гисладоттир и Даан Вервоорт;

К. Сен-Санс. "Лебедь", хореография Михаила Фокина. Исполняет солистка Мариинского театра Ульяна Лопаткина, лауреат Бенуа де ла Данс;

Дуэт из балета "Арлезианка" на музыку Ж.Бизе, хореография Ролана Пети, лауреата Бенуа де ла Данс. Исполняют солисты Гамбургского балета, лауреаты Бенуа де ла Данс: Сильвия Аццони и Александр Рябко.

Показы всех выпусков пройдут на YouTube-канале фестиваля.

Возрастная категория: 16+.

Даты и время начала показа следующих выпусков, а также их программа будут объявлены дополнительно. Следите за информацией в Интернете на официальных ресурсах фестиваля:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKWrcJzHoB3qjPumjf5ilLQ/

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

Центр Бенуа благодарит за многолетнее сотрудничество Госкорпорацию "Росатом", ПАО Северсталь, а также ExxonModil, KLM, AirFrance, отель Метрополь и ООО "Гармония Флора" и нашего нового партнера компанию Nordgold.

Информация о призе

Международный балетный приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "Балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на Исторической сцене Большого театра России.

С первого дня существования программы ее художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звезд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году министерство Культуры Российской Федерации включило проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009 году программа "Бенуа де ла Данс" получила патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Программа вернулась на Историческую сцену Большого театра России, а в 2004 году стала Фестивалем мирового балета.

С 2004 года Фестиваль проходит при неизменной поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.