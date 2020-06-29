Новикомбанк финансирует производство новейших гражданских самолетов

Москва, 29 июня. При финансовой поддержке Новикомбанка, опорного банка госкорпорации "Ростех", продолжается строительство новых гражданских самолетов. Несмотря на карантин и сложную эпидемиологическую обстановку во втором квартале 2020 года, работа над новыми лайнерами не останавливается. Ведутся испытательные полеты будущего флагмана российской авиации МС-21-300, завершается сборка планера дальнемагистрального Ил-96-400М, строятся два опытных самолета Ил-114-300.

В целях реализации программы строительства новых гражданских самолетов Новикомбанком открыты кредитные линии для корпорации "Иркут" (в объеме более 6,7 млрд рублей) и ПАО "ВАСО" (4 млрд рублей).

Главный проект гражданской авиации России последних лет - узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер нового поколения МС-21-300 - продолжает программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам.

Ил-114-300 создается для развития региональной авиации и эксплуатации в основном на местных авиалиниях региональными авиакомпаниями. Создание воздушного судна такого класса позволит решить задачу развития авиаперевозок внутри страны. Он должен заменить собой еще советские самолеты Ан-24. На сегодняшний день этот хит советского авиастроения практически ушел в прошлое, хотя потребность в самолетах для региональных перевозок осталась. Они нужны особенно в тех регионах, где наземное перемещение бывает затруднено – на Дальнем Востоке и в Сибири.

Полностью российский самолет, Ил-114-300 способен перевозить до 68 пассажиров. Особенности конструкции позволяют использовать его на малооборудованных аэродромах местных авиалиний. Ил-114-300 может использовать короткие взлетно-посадочные полосы и полосы с грунтовым покрытием и в целом обладает высоким уровнем автономности. Важно то, что данный самолет - универсальная платформа, на базе которой могут создаваться самолеты различного назначения: грузового, грузопассажирского, специального, патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, для полярной авиации с установкой лыжно-колесного шасси. Все это делает его незаменимым крылатым "автобусом" даже для самых удаленных районов нашей страны.

Продолжается работа и над новым широкофюзеляжным авиалайнером Ил-96-400М, который создается как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300 (самолеты Ил-96-300 эксплуатируются в специальном летном отряде "Россия", который обеспечивает перелеты высших должностных лиц страны). Лайнер сохранит высокие показатели надежности своего предшественника. Ил-96-400М будет оборудован современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, которое позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей. Самолет полностью собирается из российских комплектующих.

"Новикомбанк, обладающий уникальными компетенциями и широким портфелем инструментов, включая меры господдержки, предоставляет высококачественное банковское обслуживание для реализации инновационных проектов. Участие в финансировании строительства новых гражданских самолетов имеет для нас особое значение, поскольку внедрение перспективных и прорывных решений ведет Россию к технологическому лидерству в авиастроении. Таким образом, Новикомбанк не на словах, а на деле подтверждает свой статус опорного банка российской промышленности", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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АО АКБ "Новикомбанк" входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.