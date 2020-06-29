Деловая программа фестиваля рекламы "Белый Квадрат" пройдет 7-9 июля онлайн

Минск, 29 июня. Международный фестиваль маркетинга и рекламы "Белый Квадрат", одно из крупнейших событий Восточной Европы в сфере коммуникаций, объявил насыщенную деловую и образовательную программу 2020.

В течение трех дней – с 7 по 9 июля – на онлайн-площадках фестиваля встретятся представители креативной индустрии из 30 стран мира, в том числе России, стран СНГ, Европы, Америки, Азии и других.

У участников деловой программы будет возможность узнать актуальные тренды в сфере маркетинга, рекламы и брендинга, которые отражают изменившиеся рыночные условия, а также инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса. Более 80 мастер-классов, а также дискуссионные панели от хедлайнеров, в числе которых Bo Hellberg, Independent Creative Director, Великобритания; Lasse Klein, Deepblue Networks, Германия; Edson Athayde, FCB Lisboa, Португалия; Tijmen Mulder, Robot Kittens, Нидерланды; Francesc Moreto, Interbrand Madrid, Испания; Julia Dovlatova, Geometry Prague, Чехия; Folker Wrage, Leavingstone, Грузия / Швейцария; Андрей Длигач, Advanter Group, Украина; Dorottya Toth, DDB Budapest, Венгрия, Fabio Paracchini, The Embassy, Италия; Владислав Деревянных, Восход, Россия и многие другие.

К участию в деловой программе фестиваля приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и директора по маркетингу, а также все, кто заинтересован в развитии своих компетенций в сфере коммуникаций. Условия участия и регистрация доступны онлайн на официальном сайте adfest.by.

Кульминацией программы станет церемония награждения победителей XII международного фестиваля маркетинга и рекламы "Белый Квадрат", которая пройдет 9 июля в формате оффлайн open-air party, онлайн-трансляция мероприятия будет вестись во всех странах-участницах.

В этом году фестивале приняли участие 937 конкурсных работ в категориях Creative (креатив), Branding (брендинг), Creative Effecriveness (креативная эффективность), Marketing (маркетинг), Media (медиа), Digital (диджитал) и Change for good (социальная реклама). Победители будут объявлены во время церемонии награждения.

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