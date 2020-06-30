СибГУ им. Решетнева занял 18 позицию в рейтинге RUR по естественным наукам

Красноярск, 30 июня. Мировое рейтинговое агентство RUR опубликовало рейтинг российских и мировых университетов. В рамках предметного рейтинга по естественным наукам СибГУ имени М.Ф. Решетнева занимает в России 18 позицию и 455 позицию в мире, что является высоким показателем для участников такого уровня предметного рейтинга.

Рейтинговое агентство RUR осуществляет оценку вузов с 2010 года. За это время участниками рейтингов стали 1100 ведущих мировых университетов из 85 стран. Рейтинги выполняются на основании данных 20 индикаторов в четырех ключевых сферах: Образование, Исследовательская деятельность, Международное Разнообразие, Финансовая Устойчивость.

Рейтинг RUR предназначен для предоставления актуальной информации о высшей школе в мировом масштабе для всех вовлеченных сторон: студентов, академического сообщества, руководства университетов, политических деятелей