Рейтинговое агентство НКР присвоило СМП Банку рейтинг А.ru со стабильным прогнозом

Москва, 2 июля. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) присвоило АО "СМП Банк" кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз стабильный.

По мнению аналитиков НКР, оценка бизнес-профиля учитывает сильные рыночные позиции Банка, диверсификацию бизнес-модели по операционным доходам и структуре активов, деятельность Банка характеризуется высокой рентабельностью, адекватными показателями достаточности капитала и умеренно низкой склонностью к риску.

Так, на 1 мая 2020 года показатели достаточности капитала составили: Н1.0 = 14,0%, Н1.1 = 9,8%, Н1.2 = 11,1%, а по итогам 1 квартала 2020 года показатель ROE (по РСБУ) составлял 17,3%, а рентабельность активов (ROA) была на уровне 1,7%.

Основные показатели, характеризующие ликвидность банка, находятся на высоком уровне, структура фондирования характеризуется умеренной диверсификацией. Как отмечено в пресс-релизе НКР, "за 12 месяцев, предшествовавших 1 апреля 2020, имеющийся запас ликвидных активов обеспечил более чем пятикратное покрытие средств крупнейшего кредитора и более чем двукратное покрытие средств 10 крупнейших кредиторов".

НКР позитивно оценивает стратегию развития СМП Банка, а также его успешный опыт прохождения экономических спадов. Управление ключевыми видами рисков рассматривается как адекватное: качество активов и операционные показатели оставались высоким на протяжении экономического цикла. Качество управления оценивается как адекватное бизнес-задачам, а акционерные риски как низкие.

Также отдельно отмечены инфраструктурная значимость и роль Банка в экономике страны, поскольку он участвует в реализации ряда крупных инфраструктурных государственных проектов, обслуживает средства органов власти и государственных компаний.

"Мы рады начать сотрудничество с рейтинговым агентством НКР. Полученная оценка подтверждает сильные позиции Банка и его способность преодолевать сложные экономические ситуации, что становится особенно актуальным в условиях пандемии", — отметил председатель правления СМП Банка Александр Левковский.