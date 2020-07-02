Международный форум урбанистики завершил работу в Уфе

Москва, 2 июля. Первый международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии", стартовавший 30 июня в Уфе, после завершения получил статус ежегодного и заручился поддержкой министерства строительства Российской Федерации и Московского центра урбанистики.

"Мы хотели, чтобы наша республика, Уфа стала местом проведения ежегодного Международного форума урбанистики. Что нам это дает? Во-первых, мы традиционно гостеприимный регион, которому есть что показывать. Второе – это, конечно, привлечение интеллектуального потенциала со всей страны, международных институтов. Это делает нас сильнее, современнее. Мы очень рады, что пришли к соглашению с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, и наш форум под эгидой министерства будет проходить каждый год. Это важно, что у нас есть партнер в лице федерального ведомства. Что касается соглашения с Московским центром урбанистики Сергея Александровича Капкова, то мы уже работаем. Сегодня была очень краткая презентация геопарка "Торатау" – это плод нашей совместной работы. Потому что основные идеи и концепция как раз были представлены их центром. Сегодняшний форум – это тоже наша совместная работа. Я в Башкортостане уже чуть больше полутора лет, и все это время мы плодотворно взаимодействуем", - подвел итоги форума уже после его завершения глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Форум стал первым офлайн-мероприятием международного формата после пандемии и собрал на своей площадке 85 экспертов (из которых 30 международных), общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов.

Об итогах пленарного заседания

Ключевой секцией форума являлось пленарное заседание "Государственное управление для людей", на котором обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиции в туристическую отрасль, перспективы строительной отрасли и возможности для бизнеса.

Как отметил сопредседатель оргкомитета форума Сергей Капков, пока многие регионы свернули программы благоустройства и обновления дворов, Башкортостан увеличил финансирование и объемы работ. "И это тот опыт, которым необходимо делиться и с соседями по регионам, и на федеральном уровне".

"Республика прошла путь от небольшого на первых порах проекта "Башкирский дворик" до создания геопарка "Торатау", который претендует на статус природного объекта ЮНЕСКО: от объектов по 10 соток до туристической Мекки площадью 400 га", - заключил Капков.

По словам Хабирова, все населенные пункты и регион в целом нацелены на то, чтобы создавать действительно комфортные условия для жителей.

"Мы хотим добиться того, чтобы с того момента, как человек выйдет из квартиры, до того момента, когда закончит свои дела и вернется домой, он был доволен городской средой. Мы руководствуемся простыми управленческими принципами: поэтапно решаем проблемы - от малых к большим. Этот год в Башкирии объявлен годом эстетики и благоустройства. И мы очень рассчитываем, что одинаково хорошо справимся как с легкими задачами, так и с серьезными, масштабными проектами", - сказал Хабиров.

На пленарном заседании в Уфе обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиции в туристическую отрасль, перспективы строительной отрасли и возможности для бизнеса.

Отдельно были затронуты национальные проекты и их реализация регионами. Одну из важных ролей в устойчивом развитии региона играет развитие человеческого потенциала, рациональное финансовое управление и управление ресурсами.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что государство должно стимулировать развитие университетов. "Сегодня они являются драйверами городского и регионального развития. Для любой территории основная задача – привлечь талантливых людей и не отпустить их. Эти задачи и решают образовательные центры. Если в городе не будет плотности коммуникаций, креативной индустрии, интересных проектов, то одно благоустройство не привлечет жителей", - сказал Фальков.

Ценность обсуждения проблем и приоритетов в развитии городских территорий и планирование их жизни на годы вперед отметили и иностранные спикеры форума.

"Милан стал первым городом Европы, который пострадал от коронавируса. Сейчас мы только открываем границы. Мы приняли стратегию городского развития на будущее. По счастью, нас выручают долгосрочные инвестиции. Но в начале года Милан был практически на пике экономического развития и принимал до десяти миллионов гостей. Надеемся, что летом станет легче и начнется хоть какой-то туризм. Если не будет второй волны пандемии, мы надеемся стать первыми, кто откроет границы", - сказал заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран.

"Пока Италия и Милан закрыты, приезжайте к нам в Башкортостан", - дополнил выступление иностранного спикера Хабиров.

Еще один иностранный эксперт, мэр турецкого Измира Тунч Сойер, поблагодарил за приглашение в Уфу и рассказал об изменении приоритетов в развитии территорий после коронакризиса. "Пандемия стала большой травмой и проблемой для всего человечества. Она показала, что главное для нас – это природа, и наша обязанность ее защищать. В прошлом у нас были разные приоритеты, но теперь сложилась новая норма. Необходимо заботиться о здоровье нашей планеты, соблюдать меры безопасности и гигиены. Соревнования между городами сейчас будут именно по этим критериям. Иначе исторические и культурные ценности не будут иметь значения".

Модератор секции Сергей Капков заметил, что за время коронавирусной пандемии каждый из экспертов стал кризис-менеджером и пережил свой идеальный шторм, благодаря чему сделаны выводы и определены сценарии развития территорий.

"Несмотря на пандемию, по призыву федеральных органов власти работы по благоустройству не останавливались почти во всех субъектах. Спасибо регионам, которые, наоборот, увеличили темпы", — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время пленарного заседания.

О мероприятиях

В рамках форума состоялось более 15 деловых мероприятий, объединивших в себе международный опыт и экспертизу всех тонкостей урбанистики, а также выдающиеся кейсы Республики Башкортостан, ее успехи и потенциал. "Все начинается с людей. Глава Башкортостана и его команда понимают всю систему координат, чувствуют и запросы производства, экономики, то, чем живет наука, а самое главное — ожидание молодого поколения, которое должно стать драйвером развития региона. На мой взгляд, Радий Фаритович Хабиров реально опережает время, и Уфа сегодня имеет все возможности, чтобы стать центром притяжения", — заявила участник форума, вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая.

Егоров и Хабиров в рамках программы форума осмотрели реконструируемую набережную реки Белой. Ее общая протяженность составляет 4,9 км. Здесь выполнили благоустройство территории, построили автодорогу, обустроили тротуары и велодорожки, оборудовали сходы к воде. Началось строительство подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы, ввести его в эксплуатацию планируют в IV квартале 2020 года.

"Я не первый раз приезжаю в Башкортостан. Мне очень нравится, как преображается Уфа. Прошлой осенью я был на набережной. И хотя объект еще не открыли официально, он уже полноценно живет", — подытожил Егоров.

Интегральную модель Уфы в рамках секции "Большие данные как инструмент принятия управленческих решений" представил Московский центр урбанистики. Она включает три основные части: комфорт проживания, доступность городской инфраструктуры и устойчивость предприятий потребительской экономики. Интегральная модель г. Уфы рассчитывалась на основании больших данных: социальных сетей, мобильных операторов, ОФД, космоснимков, сервисов недвижимости, а также экономических, социологических и градостроительных данных.

На заседании "Научно-образовательный центр как драйвер городского развития" обсудили особенности современных подходов к созданию образовательного пространства и перспективы интеграции учебных заведений в проекты территориального развития и отраслевые стратегии бизнеса. Один из таких проектов — создание в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра. Эту инициативу в настоящее время рассматривают в Минобрнауки России. Крупнейшим инфраструктурным решением при создании научно-образовательного центра станет межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек, который построят в Демском районе Уфы. Здесь расположатся общежития для студентов, жилые дома для преподавателей и молодых ученых, исследовательский корпус, опытный полигон, спортивный и медицинский комплексы. Территория кампуса посредством фуникулера будет сообщаться с площадкой у памятника Салавату Юлаеву.

По словам Фалькова, интеграция науки, образования и бизнеса, лежащая в основе научно-образовательного центра, должна быть нацелена прежде всего на разработку и продвижение инновационных продуктов на рынок.

"При этом не менее важные составляющие научно-образовательного центра: высокая плотность интеллектуальной коммуникации, инфраструктура для проведения исследований. Поэтому создание центра невозможно в отрыве от оптимальных градостроительных решений, реализуемых при активном содействии региональных властей", - отметил Фальков.

Руководитель московского комитета по туризму Екатерина Проничева рассказала о точках притяжения для туристов, сосредоточенных в Республике Башкортостан. По мнению эксперта, привлекательным для туристов является праздник Сабантуй, широко известный и за пределами республики. Большой популярностью пользуется башкирский кумыс, а также эпос "Урал батыр". Проничева заключила, что культурное наследие Башкирии поможет в развитии международного и внутреннего туризма.

В тематическом спортивном блоке обсуждалась тема "Какой стадион нужен городу?". Эксперты спортивной отрасли сошлись во мнении, что стадион - это не только спортивный объект, но и многофункциональное общественное пространство, которое становится важным элементом городской среды.

"Если стадион успешен, он сам становится точкой притяжения. Не обязательно его делать центром массового спорта и подготовки детей. С этой задачей справятся спортивные объекты рядом с домом. Для места, где есть команда Премьер-лиги, стадион - это лицо города. Хочу отметить достижение Уфы. Здесь есть команда ФК "Уфа", которая уже сейчас вызывает интерес у западных инвесторов. Это означает, что клуб привлекает профессионализмом. Команда показывает очень неплохие результаты. Качественная, профессиональная работа – это уже очень серьезное достижение", - сказал спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин во время работы секции выступил с предложением построить в столице Башкирии необычный стадион. По словам Мустафина, здание должно представлять собой "комплексное сооружение типа "шведского стола" – с максимально широком набором доступных дисциплин, от конного до парашютного спорта.

Во время работы секции "Синхронизация программ развития территорий. Опыт Башкирии" эксперты обсудили особенности синхронизации деятельности в рамках национальных проектов, стандарты застройки и жилья, индекс комфортной городской среды. Также отметили необходимость частных инициатив в принятии управленческих решений на городском и региональном уровнях.

Как отметил в своем выступлении Егоров, национальные проекты построены вокруг человека. Нужно подходить к развитию городов с учетом мнения граждан и привлечения бизнеса.

"Комфортная среда – это не только дворы и благоустройство, а все, что нас окружает. Именно синхронизация позволяет предусмотреть все вопросы и сэкономить средства. К примеру, мы вложили большие средства в благоустройство двора, а про межквартальные связи забыли. Или уложили асфальт, а после меняем инженерные сети. Нужен комплексный подход", - сказал Егоров.

Мнение Егорова созвучно тому, какая работа проводится сегодня в Республике Башкортостан. "Большую часть задач развития городов решают именно национальные проекты. В Башкортостане мы должны были построить чуть более 150 объектов в этом году. Было принято решение синхронизировать не пять, а девять проектов. И благодаря указу №310 главы республики Башкортостан Радия Хабирова до 2024 года мы введем еще 700 объектов. Всегда надо иметь в виду три аспекта синхронизации: в действиях, ресурсах и времени", – рассказал первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Мы построили новый инфекционный центр в рекордные сроки. Обычно все процедуры согласования занимают в 3-4 раза больше времени. Если делать это не синхронно, а последовательно, то это займет 1,5 года с момента принятия решения о строительстве. Для того, чтобы это сделать за 2 месяца, все процессы согласований должны идти одновременно. Это требует политической воли и компромисса между службами. Но если поставить цель, то это достижимо", – подытожил Назаров.

Директор Центра компетенций "Цифровая трансформация бизнеса" Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова отметила, что сейчас нужно перейти к моделированию, сценарному планированию и цифровой трансформации госуправления. отметила, что сейчас нужно перейти к моделированию, сценарному планированию и цифровой трансформации госуправления.

"По поручению президента мы запускаем Центр управления регионами. Туда должны заводиться все цифровые данные. Он должен начать работать до конца года, но его необходимо наполнить сутью, а после начать планировать. К примеру, взять квартал, его оцифровать, синхронизировать с бизнесом, проанализировать занятость и построить стратегию. В своих расчетах мы не опираемся на интуицию, нужен системный анализ", - сказала Алферова.

Одним из резидентов недавно созданной в Башкортостане особой экономической зоны "Алга" станет российский бренд спортивной и повседневной одежды ZASPORT. Перспективы реализации проекта глава Башкортостана в рамках форума обсудил на совещании с участием представителей бренда.

В тематическом блоке "Как сделать малые города привлекательным местом для жизни?" обсуждались многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются такие территории. Это и снижение уровня качества жизни, отток активного населения, запуск программ новых индустрий, создание привлекательных рабочих мест и расширение возможностей для саморазвития горожан.

Глава города Плес и внук башкирского писателя-легенды Мустая Карима Тимербулат Каримов рассказал, как в Плесе решаются проблемы развития территорий.

"В Плесе у нас достаточно серьезное коренное население с точки зрения численности. Это люди солидного возраста. В этом году мы это испытали с точки зрения рисков. Чтобы обеспечить комфортную городскую среду, приняли решение совместно, всем городом, что мы будем развивать не только исторический Плес, который интересен туристам, но и Плес, в котором живут коренные жители. На абсолютно не обихоженной, в прошлом достаточно неуютной зоне Верхнего пруда возник замечательный парк. Мы стали одним из первых городов, который выиграл на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, организованного министерством строительства и ЖКХ РФ", - сказал Каримов.

Также Каримов и не забыл про столицу Башкортостана, богатую деревянными и каменными памятниками архитектуры, где можно сформировать уникальный туристический кластер.

"Я родился в Уфе и считаю возможным сохранить и воссоздать ее утраченный исторический облик", - отметил он.

Фонд развития моногородов России подал заявку на получение 6 млрд рублей дополнительного финансирования в 2021 году для поддержки проектов по развитию региональных моногородов, сообщила глава фонда Ирина Макиева на встрече с правительством Башкирии в рамках международного форума по урбанистике в Уфе во вторник.

"Сейчас в проекте федерального бюджета на 2021 год заложены 4,7 млрд рублей (для фонда). Мы подготовили предложения еще на 6 млрд рублей, потому что таковы потребности городов", - сказала она.

Макиева отметила, что в следующем году фонд сохранит действующие инструменты поддержки инвестиционных проектов, в частности, софинансирование создания инженерной инфраструктуры и два вида займов: для субъектов МСП (до 250 млн рублей под нулевую ставку) и крупного бизнеса (от 250 млн рублей до 1 млрд рублей под 5% годовых).

Компания ZASPORT, основанная дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. В январе 2020 года в рамках форума "ЛегПром-2020" удалось достичь договоренности о строительстве швейной фабрики бренда на территории республики.

Задорина выразила уверенность, что в Башкортостане удастся не только организовать производство, но и создать передовой центр компетенций российской легкой промышленности. Кроме того, по ее словам, ZASPORT намерен реализовать различные образовательные профориентационные программы.

"Открытие фабрики на территории Башкортостана позволит по максимуму сконцентрировать производство продукции на территории Российской федерации. ZASPORT – российский бренд и наличие собственного большого производства, которое обладает широким функционалом и отвечает мировым стандартам, для нас очень важно. Мы долго к этому шли", – сказала Задорина.

Для строительства фабрики предлагается участок на территории ОЭЗ в Ишимбае площадью 4,8 га. Компания как резидент ОЭЗ получит все необходимые льготы и преференции. В 2021 году планируется завершить проектирование объекта и выйти на стройплощадку. Реализация первого этапа проекта позволит создать порядка 200 новых рабочих мест. Радий Хабиров предложил использовать при возведении фабрики стройматериалы республиканских производителей, опираясь в том числе на уникальный опыт строительства инфекционного центра в Уфимском районе.

О соглашениях

На международном форуме урбанистики состоялось подписание нескольких ключевых соглашений. Первое из них касается самого форума: решено сделать его ежегодным. Соглашение о намерении проводить мероприятие регулярно и совместно заключено между правительством Башкортостана и Московским центром урбанистики.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" подписали глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель аналитического центра при правительстве России Константин Калинин.

Не менее важными эксперты признали и подписание соглашений о намерениях в сфере благоустройства общественных территорий города Уфы, подписанное заместителем премьер-министра правительства Башкортостана — министром ЖКХ РБ Борисом Беляевым и председателем совета директоров ООО "Московский центр урбанистики" Сергеем Капковым. Успешное сотрудничество в предыдущие годы позволило сторонам укрепить партнерские отношения и расширить сотрудничество.

"Мне этот форум дал возможность довольно плотно поработать с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. В этом нет ничего парадоксального: наука и высшая школа тоже связаны с урбанистикой. Мы провели довольно серьезный объем работы с Фондом развития моногородов, что очень важно. Пообщались с коллегами из других регионов. Это тоже позитивный опыт. Поэтому, мне кажется, что получился неплохой форум", — так отозвался о международном форуме урбанистики Хабиров.

Участники и слушатели форума отметили актуальность повестки, важность поднимаемых тем и то, как радушно принял Башкортостан и город Уфа своих гостей.

"А что касается Башкортостана. Я очень необъективна, конечно, но это один из самых теплых и дружественных регионов, где бывала. Холмы, много зелени, консерватизм, но без навязчивости. Очень много достоинства такого в людях тут", — поделилась впечатлениями о мероприятии его участник, журналист и общественный деятель, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Об участниках

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" стал первым офлайн-мероприятием после пандемии, в соответствии с рекомендациями безопасности на площадках форума присутствовало ограниченное количество участников. Все, кто не смог посетить форум, имели возможность следить за деловой программой онлайн (трансляции доступны по ссылке).

Форум собрал на своей площадке таких статусных спикеров, как вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин.

В качестве модераторов секций выступили руководители федеральных и региональных структур, специалисты в области урбанистики и СМИ, такие как первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин, основатель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский, журналист, сценарист и теле- и радиоведущий Михаил Кожухов, спортивный журналист Василий Уткин и многие другие.

В форуме принимает участие 30 иностранных экспертов – большинство путем телемоста. Среди них мэр г. Измира (Турция) Тунч Сойер, заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран (Италия), основательница компании Urbanite Venture, ведущий консультант по трансформации городов Азру Текир (Турция), экс-глава провинции Бергамо, член городского совета г. Рима (Италия) Валерио Беттони, основатель и генеральный директор архитектурного бюро Renaissance Urbaine (Франция) Николя Бюшу, основатель платформы Meeting of the Minds, экс-директор по городским инновациям в Cisco Internet Business Solutions Group Гордон Феллер (США), президент исполнительного совета глобальной сети геопарков Николас Зурос (Греция), координатор азиатско-тихоокеанских геопарков Ли Су Джае (Южная Корея), руководитель архитектурного бюро Moser Architekten Ziviltechniker Мозер Йозеф (Австрия), тележурналист и путешественник Джон Уоррен, экс-мэр г. Бриенн-ле-Шато (Франция) Николя Дьюик и многие другие.

Организаторами международного форума урбанистики в Уфе являются правительство Республики Башкортостан, Центр урбанистики при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Официальным оператором форума выступила Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

О партнерах

Генеральным партнером Международного форума урбанистики стала группа компаний КПД. Партнерами выступили: Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа", АО "НПП "БУРСЕРВИС", Институт развития городов Башкортостана, УфаПартнер, футбольный клуб "Уфа", ZASPORT, Евразийский НОЦ Башкортостан. Стратегический информационный партнер форума – информационное агентство "ТАСС". Генеральные информационные партнеры: "Комсомольская правда", "ФедералПресс", "Интерфакс", "Утро.ру", радио "Эхо Москвы", "Аргументы и факты", "NEWS.RU", "ИЗВЕСТИЯ". Международные информационные партнеры: "Аль Маядин", SAMA TV, Syria TV. Специальные информационные партнеры: "Строительная газета", "Archi.ru", "TATLIN", "Проект Россия". Официальный ивент-партнер - "Kommersant events". Информационные партнеры: "MEDIA INVEST", "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ", "Будущее России. Национальные проекты", "Моя планета", "SPORT24", "INFOX". Региональные информационные партнеры: "РБК Уфа", "Bashinform.ru", "Коммерсантъ", "БСТ", "PRoekt", "Уфа Собака.ru", "Юлдаш", "Уфимские ведомости", журнал "Уфа", "Аргументы и факты Уфа".

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