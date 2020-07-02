Калининская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии за первое полугодие 2020

ТАСС, 2 июля. За первые шесть месяцев 2020 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 13,69 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 107,8%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 78,36%. Выручка предприятия составила почти 25 млрд рублей.

Доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии увеличилась до 83,45%, что на 3,87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на КАЭС.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.