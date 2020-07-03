Бронепробег "Дорога Мужества" стартует в Москве 8 июля

​​​​​​Москва, 3 июля. Четвертый бронепробег "Дорога Мужества" стартует на Поклонной горе 8 июля в 10:00 (по мск). Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века.

В церемонии открытия примут участие представители Минобороны, МВД, Росгвардии, правительства Москвы, столичного Военного комиссариата, Юнармии, Голицынского пограничного института и РПЦ. Перед стартом состоится возложение венков к Вечному огню и церковный молебен.

Бронепробег пройдет с 8 по 15 июля по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. В каждом из городов запланированы возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы, а также презентация бронемашин с рассказом реставраторов о военных действиях, в которых участвовала техника.

В состав колонны войдет отреставрированная техника, ранее находившаяся на вооружении армии СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС, БМ-13-16, БТР-80, а также военные автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-157, УАЗ-469, СБМ ВПК-233136 "Тигр", "Урал-ВВ", "Астейс-7020-01".

Впервые в мероприятии задействуют новую модернизированную боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2МБ "Бекас", представленную широкой публике в июне 2020 года.

Участниками акции станут представители военно-патриотических организаций, а также сотрудники Росгвардии, которые отправятся в пробег на трех военных автомобилях.

"В бронепробеге примет участие восстановленная по оригинальным чертежам военная техника. Она теперь представляет собой памятник того времени, в котором ей приходилось решать сложные задачи по защите границ нашей страны. На ней мы снова проедем по тем дорогам, на которых героически оборонялись, а позже наступали наши деды и прадеды, защищая свою Родину и спасая мир от самой ужасной болезни XX века", — отмечает организатор проекта, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин.

В 2020 году патриотическая акция "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.

Поддержку организаторам бронепробега оказали компания "НавМарин", АО "Военторг", АО "ГЛОНАСС". Информационные партнеры –ТАСС, Motor1.com, ОТР.

Справка

Бронепробег "Дорога Мужества" — главное мероприятие Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) "Военно-техническое общество".

Первый бронепробег "Дорога мужества" состоялся в июне 2017 года. За пять дней колонна из 15 единиц демилитаризованной техники проехала более 2,3 тысяч км по городам Одинцово — Голицыно — Можайск — Вязьма — Смоленск — Орша — Борисов — Минск — Барановичи — Кобрин — Брест, расположенных на территории России и Белоруссии.

В этих населенных пунктах состоялись митинги и возложения цветов к мемориалам павших советских воинов. Участники акции установили рекорд, который вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике. Проект также стал лауреатом Фонда президентских грантов.

В 2017 году еще одна акция Военно-технического общества попала в Книгу рекордов России – за форсирование бронеавтомобилями Керченского пролива.

В 2018 году бронепробег прошел по маршруту Москва — Брест — Москва протяженностью свыше 2,3 тысяч. км.

В 2019 году колонна бронетехники проехала по маршруту Москва — Тверь — Валдай — Великий Новгород — Санкт-Петербург — Торжок, преодолев 1,5 тысячи км.

Возрастная категория 0+.