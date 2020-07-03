Алексей Текслер: финансирование газификации в Челябинской области увеличено в полтора раза

ТАСС, 3 июля. Финансирование газификации в Челябинской области увеличено в 2020 году в полтора раза. Об этом заявил в ходе личного приема населения полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым губернатор региона Алексей Текслер.

"Проблема газификации <…> в Челябинской области достаточно актуальная. Мы эту проблему понимаем. В целом в этом году финансирование на газификацию увеличено в полтора раза", – отметил Текслер, комментируя обращение к полпреду жительницы Южного Урала Любови Смеловой, которая задала вопрос о газоснабжении жилых домов в селе Кизильском.

"Газ на селе – это принципиально другое качество жизни. В 2019 году построено более 380 километров газораспределительных сетей и свыше 10 тысяч домохозяйств были подключены к сетевому газоснабжению. Это на 10% больше, чем годом ранее. На 2020 год увеличили финансирование в полтора раза. Построим уже 610 километров сетей. Работаем совместно со структурными подразделениями "Газпрома" и "Новатэка" по узким местам в Миассе, Троицке, Сосновском районе", - сказал ранее Текслер в своем обращении к Законодательному Собранию Челябинской области.

В марте губернатор представил в Совете Федерации законодательные инициативы по развитию газификации в регионах. "Сегодня Челябинская область активно реализует нацпроекты, задачи, которые поставил президент РФ в своем послании. <…> Когда многие наши граждане при достаточно разветвленной сети газопроводов в регионе до сих пор топят дома дровами, а у инвесторов нет возможности подключиться к газу, потому что газораспределительная станция требует расширения, это вызовет у людей справедливые вопросы", – подчеркнул он.

Как отметила на парламентских слушаниях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, от уровня газификации зависит в первую очередь качество жизни, экологическая обстановка в регионах. "Газ является основном топливом внутри страны, поэтому задача по обеспечению доступа граждан к голубому топливу должна решаться без проволочек, без отговорок, все возможности у нас для этого есть", – заявила она.

Ежегодно Челябинская область потребляет около 16 млрд кубометров газа. Всего на территории региона в эксплуатации 16 тысяч км сетей газораспределения. Общий уровень газификации составляет около 73%. "Показатели, на первый взгляд, неплохие, но нам надо видеть за цифрами реальных людей: в деревне, которая не газифицирована, никого не устраивает, что по региону хороший в целом и среднем показатель. Каждый месяц ко мне обращаются жители и потенциальные инвесторы с вопросом подключения к газу", – отметил на профильных слушаниях Текслер.

Губернатор добавил, что в ходе рабочего визита в Челябинскую область министра энергетики РФ Александра Новака было принято решение об актуализации схемы газоснабжения региона, а также о создании совместной рабочей группы, которая выработает меры по ликвидации дефицита мощности ГРС. Как сообщил тогда министр, Минэнерго разрабатывает единую концепцию газификации регионов. "Мы понимаем, что делать в целом по стране, как обеспечить газификацию, повышение уровня за ближайшие десять лет. Сейчас в стране в среднем 69,5%, а уровень, который мы должны достигнуть - 83,5%", - сказал он.

В 2019 году президент РФ поручил Минэнерго совместно с "Газпромом" сосредоточиться на газификации страны. Глава государства подчеркивал, что эти программы необходимо развивать в сотрудничестве с региональными властями.

В 2020 году "Газпром" планировал увеличить инвестиции в газификацию субъектов на 14% по сравнению с 2019 годом - до 39 млрд рублей. Программа включает в себя проекты в 66 регионах страны. В Челябинской области с привлечением средств граждан разработаны проекты по строительству более тысячи километров внутрипоселковых газовых сетей для подключения более 25 тысяч домовладений. По поручению Текслера правительством региона принято решение на ближайшие три года удвоить расходы бюджета на строительство газовых сетей. В областном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей для реализации всех готовых проектов газоснабжения. В 2020 году будет построено 400 километров сетей, что даст возможность подключить 10 тысяч домовладений и улучшить социально-бытовые условия порядка 30 тысяч человек.