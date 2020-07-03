На форуме "Армия-2020" обсудят возможности цифровой трансформации военного кораблестроения

Москва, 3 июля. Новые технологические направления создания вооружения и военной техники в интересах Военно-Морского флота, а также порядок внедрения технологий "цифровых двойников" при разработке, создании и испытаниях новых образцов станут предметом обсуждения специалистов и научного сообщества в рамках деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" (18+).

Тематический круглый стол "Цифровые двойники в военном кораблестроении. Проблемы и перспективы" будет организован представителями ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

Повесткой мероприятия предусмотрены дискуссии по актуальным вопросам цифровой трансформации военного кораблестроения, производства вооружения и оборудования в условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции, а также в рамках исполнения поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В ходе круглого стола планируется обсудить опыт создания сложной техники с использованием технологий "цифровых двойников", "виртуальных полигонов", "цифровых теней" в целях снижения стоимости, сокращения сроков разработки и производства надводных кораблей, их вооружения и оборудования, а также уменьшения эксплуатационных расходов.

Планируется, что по итогам круглого стола будут сформулированы предложения по созданию цифровых копий перспективных образцов газотурбинных и дизельных двигателей, а также дизель-редукторных, дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов. Отдельно будет составлен перечень возможных путей внедрения "цифровых двойников" в разработку и производство надводных кораблей, их вооружения и оборудования.

В мероприятии примут участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, АО "Средне-Невский судостроительный завод", АО "Концерн "Калашников", представители предприятий двигателестроительной отрасли.