"Святогор" направит на капитальный ремонт электрофильтра 16 млн рублей

ТАСС, 6 июля. ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Красноуральск, Свердловская область) в рамках реконструкции химико-металлургического производства направит 16 млн рублей на капитальный ремонт электрофильтра ШМК (шестигранный мокрый кислотный). Как сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК, это один из 12 агрегатов, задействованных на очистке отходящих газов металлургического производства.

"В настоящее время подрядчики приступил к монтажу корпуса электрооборудования. За время ремонта предстоит установить 12 тонн металлоконструкций. Высота электрофильтра составляет 13 метров", - сказано в сообщении.

Принцип действия электрофильтра заключается в воздействии мощного электрического разряда на очищаемые газы. Рабочим телом изделия является система коронирующих и осадительных электродов. На них подается напряжение в 6 тыс. вольт. За счет зарядки частиц, которые пролетают сквозь электрическое поле, происходит очистка газа от пыли и мышьяка.

"Сначала полностью собирается корпус, затем идет подготовка под футеровку внутренней поверхности электрофильтра. На этой стадии производится обеспыливание и обезжиривание металлической поверхности, после этого наносится антикоррозионная защита, в данном случае – стеклопластик", - приводят в сообщении слова инженера по ремонту сернокислотного цеха АО "Святогор" Юрия Манакова.

В компании отметили, что капитальный ремонт газоочистительного оборудования завершится в конце 2020 года.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.