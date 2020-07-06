Театральные режиссеры обсудят тему "Искусство вне зоны комфорта" в рамках форума ArtSpace

Москва, 6 июля. Прямой эфир шестого выпуска проекта ArtSpace состоится 6 июля в 20:00 по московскому времени. Известные театральные режиссеры обсудят тему "Искусство вне зоны комфорта".

Должно ли искусство быть удобным и служить развлечением, или, играя большую роль в формировании взглядов, вкусов, становлении личности заставлять задумываться? В дискуссии примут участие:

Константин Богомолов

Василий Бархатов

Вячеслав Стародубцев

Марат Гацалов

Модератор встречи — Марика Абдразакова.

В этом году главная тема форума ArtSpace: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".

Командой Фонда запланировано 12 еженедельных встреч, которые проходят с 25 мая по 3 августа.

Цель форума ArtSpace — обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности. В числе гостей форума приглашены известные артисты, музыканты, менеджеры, дирижеры и представители власти. Первые встречи "Музыканты на удаленке", "Мир искусства на самоизоляции: выход есть!" и "Почему не работают социальные лифты: как молодому артисту сделать карьеру?", "Федеральные учреждения культуры убивают региональные площадки?", "Можно ли развивать культуру в России без профильной журналистики?" вызвали большой зрительский интерес. В дружеских дискуссиях уже приняли участие Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Максим Венгеров, Александр Сладковский, Ян Яновский, Максим Берин, Дмитрий Вдовин, Ильмар Альмухаметов, Лариса Дядькова, Елена Стихина, Марика Абдразакова, Эльдар Алиев, Григорий Заславский, Наталья Пахомова, Алена Даценко, Наталия Чабовская, Юлиан Макаров, Екатерина Гринчевская, Анна Яковлева, Никита Анисимов, Сергей Ходнев, Полина Бондарева, Гюляра Садых-заде, Лариса Барыкина, Катерина Новикова.

Форум транслируется на YouTube-канале IAFoundation http:/yt.iafoundation.ru/, а дискуссии проходят в режиме видеоконференции. В дискуссиях может принять любой желающий, самые интересные вопросы в чате видеоконференции будут заданы гостям.

Генеральный информационный партнер проекта ArtSpace — агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач — культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах страны.

Возрастная категория 16+.