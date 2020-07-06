Трубецкой: оперативно пресечь рост COVID-19 в районе удалось благодаря "Сургутнефтегазу"

ТАСС, 6 июля. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой высоко оценил оперативность и масштабность помощи основного работодателя на территории района - ПАО "Сургутнефтегаз" - для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в трех еще недавно "горячих точках" района – городе Лянторе, селе Нижнесортымском и городском поселке Федоровском.

"Оперативно организовать работу КПП получилось только благодаря помощи ПАО "Сургутнефтегаз". Организация вагонов, подключение к электричеству <…>, огромная работа была проведена по организации производства, по разделению потоков, внедрению средств индивидуальной защиты, повышению трудовой дисциплины. Своевременно и в достаточном объеме во взаимодействии с нефтяниками было сделано все, чтобы максимально снизить распространение инфекции на производственных объектах и ее заносу в поселения", - сказал он в ходе рабочего совещания в понедельник.

В Трубецкой добавил в своем аккаунте в Facebook, что были оборудованы КПП, отремонтированы и подготовлены для приема пациентов стационары в Лянторе и Нижнесортымском, проведена огромная работа по организации производственного процесса в целях нераспространения ковидной инфекции в трудовых коллективах ПАО и ее заноса в поселения.

"Могу с полной ответственностью сказать, что силами администрации района, поселений, ПАО "Сургутнефтегаз", Роспотребнадзора и, главными героями этого сложного времени – медиками - проведена очень большая и системная работа, чтобы остановить распространение этой заразы на территории нашего района, и особенно в поселениях", - написал Трубецкой.

Свою работу КПП по ограничению передвижения в этих населенных пунктах начали 23 мая. По словам Трубецкого, к этому моменту ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории района была критической. Количество заболевших превысило 1200 человек, ежедневный прирост составлял 50-70 случаев.

"КПП были "вершиной айсберга" в перечне мер по противодействию распространения COVID-2019 в этих поселениях. Начиная с мая 2020 года проведено и выполнено 1200 обработок подъездов МКД, обработано 890 тыс. кв. метров дорожно-уличной сети, обработано свыше 56 тыс. кв. метров парков и скверов, проведено выше 120 обработок детских площадок и 90 остановочных комплексов. Силами родителей и добровольной дружины проведено 530 родительских рейдов в поселениях района, еще более 260 - силами комиссии по делам несовершеннолетних", - рассказал он в своем аккаунте.

Глава района добавил, что с 16 июня коэффициент распространения инфекции на территории Сургутского района меньше 1,0, а последние семь дней не превышает 0,4-0,5. С понедельника КПП, которые ограничивали свободное передвижение в Лянторе, Нижнем Сортыме и Федоровском прекращают свою деятельность.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.