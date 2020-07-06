РСПП проведет форум "Цифровой рецепт восстановления экономики"

Москва, 6 июля. В рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей 8 июля в 12:00 в проведет форум по цифровой трансформации на тему "Цифровой рецепт восстановления экономики" (18+).

Пандемия COVID-2019 останется в мировой истории как явление, временно парализовавшее экономическую деятельность во всем мире. В сложившейся ситуации усилия руководителей компаний прежде всего направлены на укрепление устойчивости и трансформацию бизнеса в новой посткризисной реальности.

На форуме обсудят внедрение автоматизации для оптимизации производственных процессов; использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике; меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики.

Модераторы форума: президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент ПАО "Ростелеком", председатель комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.

К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, председатель совета директоров АО "Группа компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" Виталий Савельев, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и другие.

Регистрация на форум​​​​​​.

Трансляция мероприятия.