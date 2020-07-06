РСПП готов сотрудничать с Агентством креативных индустрий

Москва, 6 июля. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям поддержал создание Агентства креативных индустрий и заявил об открытости к сотрудничеству. Новая структура будет формировать условия для развития бизнеса и создания рабочих мест в творческих отраслях и помогать их представителям. Ее учредителем выступил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам исполнительного директора Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, куратора проекта Most Creative Russians Игоря Намаконова, у Комитета уже есть опыт взаимодействия с агентством. Весной прошел первый круглый стол, организованный этой организацией, в котором приняли участие представители различных креативных индустрий, в том числе от РСПП.

"Мы предложили ряд инициатив для повышения качества взаимодействия на правительственном уровне и развития индустрий. Они пригодились агентству в качестве материала для разработки собственных документов. Я рад, что такие структуры появляются, что они открыты к взаимодействию, а не смотрят на нас, как на конкурентов", – заявил Намаконов.

Учреждение подобного агентства в Москве и поддержка индустрий на городском уровне – логичный шаг, считает эксперт: "Мы как Комитет работаем на федеральном уровне, отслеживаем практики в региональном масштабе и способствуем распространению перспективных решений на уровне всех субъектов РФ. В этом смысле нам необходимо взаимодействовать с агентством, насколько это возможно". По словам Намаконова, зона ответственности Комитета не ограничена только столицей. Его задача – не только участвовать в разработке федерального законодательства, но и продвигать имидж российских регионов за рубежом.

Комментируя новость о создании Агентства, директор первого университета креативных индустрий в России Universal University Екатерина Черкес-заде выразила надежду на то, что работа подобных организаций будет развиваться в сторону решения общих задач, стоящих перед предпринимательством. "Было бы хорошо, если Агентство креативных индустрий и Комитет РСПП объединили усилия для решения задач, которые в одиночку креативные индустрии решить не могут", ­– сказала она.

Среди подобных задач эксперт особо выделяет помощь с экспортом. К примеру, у российских разработчиков мобильных приложений нет поддержки, которую получают кипрские и белорусские компании. Последние могут рассчитывать на бонусы от онлайн-магазинов приложений. "Почему так происходит? Потому что российское законодательство не делает ничего для развития Facebook, YouTube или Google на территории России, – объясняет директор Universal University. – Продукт создается распределенной командой со специалистами из России, а продается как разработка другой страны. При этом налоги платятся не у нас. В результате российская экономика теряет деньги".

У креативных индустрий есть и еще одна серьезная проблема, считает эксперт. В России объекты интеллектуальной собственности не защищены на уровне, необходимом для их монетизации. В этом вопросе также нужно объединять усилия организаций, отстаивающих интересы представителей творческого сектора.

"Кроме того, можно было бы вместе подумать над решением вопроса с наймом международных специалистов, – отметила Черкес-заде. – Сейчас для найма сотрудника из другой страны компании приходится преодолевать множество бюрократических барьеров. Если к нам захочет приехать преподаватель из Великобритании, ему придется пройти те же круги ада, что и трудовому мигранту из Азии. Необходимо решить вопрос с оплатой услуг сотрудника, который работает в распределенной команде вне территории России. Если бы у зарубежных специалистов не было преград для участия в разработке российских продуктов, то интеграция в глобальный рынок для России значительно бы упростилась".

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям был создан в 2019 году для выработки и продвижения позиции РСПП по вопросам обеспечения прав интеллектуальной собственности, правовой охраны, защиты и управления правами и объектами интеллектуальной собственности, а также развития наукоемких, высокотехнологичных и творческих отраслей экономики, креативных индустрий, основанных на эффективном функционировании института интеллектуальной собственности.

Комитет призван установить конструктивный диалог представителей бизнеса с государственными органами, регуляторами рынка, общественными организациями и независимыми экспертами сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий.

Среди функций Комитета – содействие формированию и распространению лучших деловых практик в области эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности, включая нормативное и инфраструктурное обеспечение отраслей.

В марте 2020 года члены Комитета выступили с рядом инициатив по вопросам налогообложения в сфере интеллектуальной собственности и привлечения инвестиционных средств в творческие отрасли. По каждому из направлений были подготовлены предложения правительству и ведомствам о корректировке законодательства в части:

- устранения неопределенности при исчислении взносов на социальное и пенсионное страхование при исполнении требований законодательства о выплате поощрительных вознаграждений авторам;

- стимулирования приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности для создания новых продуктов, товаров и услуг у физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса, развития краудлендинговых платформ для финансирования инновационных и творческих проектов.

Кроме того, Комитетом был рассмотрен ряд законопроектов, предусматривающих:

- расширение доступа к механизмам судебной защиты при нарушении патентных прав;

– регулирование "больших данных";

– антимонопольное регулирование сферы интеллектуальной собственности.