Быстро и безопасно: в России заработал платежный сервис PayLink

Москва, 6 июля. Граждане РФ могут воспользоваться сервисом PayLink (18+), разработчикам которого удалось вывести денежные переводы между картами на качественно новый уровень. Теперь это быстро, удобно и безопасно.

Денежные переводы нельзя считать чем-то новым. Все привыкли к банкам-клиентам вроде СберОнлайн или Альфа-Клик, а также к card2card-сервисам. Данные, необходимые для перевода: номера двух карт и сумма.

Для запроса перевода необходимо называть отправителю номер карты, что не всегда безопасно. Следует учитывать и возможность ошибок при вводе номера и суммы.

PayLink избавил пользователей от таких неудобств: получателю нужно ввести номер карты и сумму, а после этого передать отправителю сгенерированную ссылку. Последний вводит данные карты, с которой будет списана сумма, и подтверждает перевод с помощью SMS. Факт успешной оплаты подтверждается моментально.

Как работает сервис

PayLink предназначен для переводов между картами Visa, MasterCard и МИР. Для совершения перевода нужно показать отправителю платежную ссылку в соцсети, мессенджере или email.

Вместе со ссылкой сервис создаст QR-код. Его можно отсканировать и оплатить покупку, дать "на чай" или перечислить деньги на благотворительность.

Плюсы PayLink

Все данные карт "вшиты" в особую форму, недоступную третьим лицам. Сервис не требует от заполнять какие-либо анкеты, передавать личные данные или регистрироваться.

Средства, как правило, поступают через несколько секунд. Отправитель получает ссылку, вводит данные карты и сумму.

Как отметил гендиректор сервиса Александр Иванков, несмотря на то, что большинство предпочитает переводить средства между картами своего банка, иногда возникает необходимость переводов на карты других банков. Здесь помогает PayLink: "Наш продукт — это удобный безопасный интерфейс для инициации и получения переводов между картами. Вы всегда точно знаете, сколько средств спишется у отправителя и сколько средств будет моментально зачислено на вашу карту".

Подробные условия пользования сервисом на официальном сайте.