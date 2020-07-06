IPChain призвала адаптировать законодательство в сфере IP под цифровые реалии

Москва, 6 июля. Российское законодательство в сфере IP не успевает реагировать на технологические изменения, в связи с чем всем игрокам рынка интеллектуальной собственности и профильным ведомствам необходимо консолидировать усилия и оперативно скорректировать действующие правовые нормы с учетом технологических реалий. В противном случае нормативная база не позволит полноценно реализовать проекты в сфере интеллектуальной собственности. С таким предложением выступил советник председателя правления фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш в ходе круглого стола Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) по теме "Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте".

"Как показывает практика, законопроекты в нашей стране принимаются долго, на внесение важных изменений уйдет год-полтора – и то если очень повезет", – напомнил Прокш.

В начале мероприятия руководитель проектов компании-разработчика "Информационные технологии будущего" Вадим Кокунов презентовал распределенный реестр прав, созданный для Роспатента. Оценивая возможности системы, Максим Прокш отметил, что самое важное в работе ведомства – открытая демонстрация процессов, происходящих в онлайн-режиме: "Нам будет любопытно наблюдать за тем, как вы развиваете свой продукт и как работает система в действительности. Мы зададим коллегам уточняющие вопросы. В частности, хотелось бы понять, какие данные доступны пользователям с авторизацией и без нее".

Также эксперт посоветовал обратить внимание на пару нюансов, касающихся распоряжения правами. Во-первых, остается нерешенным вопрос увязывания смарт-контрактов с требованием Гражданского кодекса о необходимости предусмотреть письменную форму сделки. Во-вторых, существует проблема неопределенности с предоставлением физическим лицам права на забвение. Блокчейн-технологии не позволяют обеспечить это право.

Глава Eurasia Digital Corporation Владимир Демин охарактеризовал блокчейн как отличный способ обнуления транзакционных издержек: "Если мы сможем это сделать, то нас ждет всплеск интереса к любой собственности, в том числе и интеллектуальной. В то же время сегодня рынок блокчейна наиболее глубоко продвинулся в область торговли криптоактивами. Вы решили вопросы регистрации и защиты прав собственности. Однако продемонстрированная сегодня платформа выглядит, как хорошая old fashioned бухгалтерская система. Пользоваться ею страшно неудобно".

В ответ на вопрос о том, как соотносится ГИС "Оборот прав" и Госреестр объектов интеллектуальной собственности Роспатента, заведующий отделением Федерального института промышленной собственности Сергей Бирюков сказал, что в государственных реестрах фиксируется вся информация об интеллектуальной собственности: "Туда попадает все на выходе из наших систем делопроизводства. Для оборота прав государственные электронные реестры – источники достоверной информации о статусе объекта ИС. После совершения сделки с объектами информация опять возвращается в государственный реестр".

Партнер, руководитель юридической практики "Городисский и Партнеры" Евгений Александров не увидел каких-либо угроз с профессиональной стороны вопроса, а, напротив, считает, что система позволит проводить сделки более оперативно: "Чем больше участников будет у платформы, тем большему числу клиентов потребуются услуги профессионального представительства".

Директор департамента по взаимодействию с партнерами компании SELDON Михаил Тиматков считает, что создать конкурентоспособный продукт и вывести его на рынок – непростая задача для некоммерческой структуры. Тем более что она не ставит перед собой цель зарабатывать средства на продаже решений.

Подводя итоги круглого стола, заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, выступивший модератором, отметил, что сегодня государство не может существовать в отрыве от задач и потребностей бизнеса и при этом не должно сосредотачивать на себе все функции, которые только возможны: "Есть организации, структуры и профессиональные сообщества, у которых накоплен опыт и компетенция, например, для проведения оценки объектов интеллектуальной собственности. Эти организации могут регистрироваться на платформе и оказывать такие услуги".

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.

Ассоциация IPChain создана фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Основная цель ассоциации – формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности – распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах – как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них – Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.