Гала-концерт оперных певцов "Загляните в семейный альбом" пройдет 8 июля

Москва, 7 июля. Благотворительный фонд Елены Образцовой и Арт-агентство "Премьер" 8 июля приглашают на онлайн-концерт (0+), посвященный самому молодому и жизнеутверждающему празднику российского календаря – Дню семьи, любви и верности. Концерт будет транслироваться 8 июля в 20.00 на портале Культура.рф, в 18.00 на онлайн-площадках Международного кинопроекта "Свидание с Россией 2020", который проходит в России и Российских Центрах науки и Культуры за рубежом, на сайте Российского союза ветеранов. В программе – популярные песни советской эстрады 60-80х годов в исполнении известных оперных певцов.

Праздник родился на берегах Оки в городе Муроме в 2008 году по инициативе жителей, которых поддержали Государственная Дума и Совет Федерации России. Дата праздника выбрана не случайно: она совпадает с Днем памяти древних правителей Мурома святых Петра и Февронии Муромских. "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанная монахом Ермолаем в XVI в., на протяжении веков была в народе любимым чтением, распространялась во множестве списков, передавалась из уст в уста, став народным преданием. Пример жизни православных супругов почитается как образец христианского брака и семейных отношений. Он учит тому, что счастье семьи – это всегда выстраданное счастье, это великий труд, любовь, терпение и ответственность друг перед другом.

День семьи, любви и верности очень быстро приобрел популярность, можно сказать "лег на душу". Его символом стала ромашка, олицетворяющая любовь и семейное счастье. Праздник обращен к самым чистым, прекрасным человеческим чувствам, дарит радость, воспитывает в целительной атмосфере добра, утверждая огромное значение духовных ценностей и семейных традиций, от которых зависит наше будущее. Ежегодно 8 июля в Муроме отмечается большим концертом на берегу Оки, на который съезжаются самые известные и любимые артисты. Фонд Елены Образцовой и Арт-агентство "Премьер" с радостью присоединяются к участию в этом Всероссийском празднике.

Всеми любимые песни исполнят лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой – Василиса Бержанская, Николай Землянских, Эльмира Караханова, Эльнара Караханова, Сергей Кайдалов, Валерий Макаров, Юлия Меннибаева, Игорь Морозов, Цветана Омельчук, Любовь Петрова, Евгения Сотникова, Алексей Татаринцев. Также выступят известные певцы и музыканты, участники творческих проектов Фонда Елены Образцовой и Арт-агентства "Премьер" - Константин Бржинский, Лора Григорьева, Николай Диденко, Алексей Исаев, Александр Корчак, Анна Кузьмищева, Елизавета Нарсия, Александр Покидченко, Нина Сарапиан, Лидия Светозарова, Рауф Тимергазин, Дмитрий Чеблыков. Специальный гость – актриса театра и кино Екатерина Волкова. Ведущие концерта – Екатерина Шикалович и Тимур Орагвелидзе.

Онлайн-трансляция концерта состоится на портале Культура.рф 8 июля в 20:00, 8 июля в 18:00 на сайте Международного кинофестиваля "Свидание с Россией 2020", а также на сайтах Российских центров науки и культуры за рубежом и сайте Российского союза ветеранов.

Концерт "Загляните в семейный альбом" реализуется в рамках Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.